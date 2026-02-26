Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minh Tú vấp tranh cãi

  • Thứ năm, 26/2/2026 15:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi chia sẻ lý do tham podcast của Lương Thùy Linh, Minh Tú bị nhận xét quá thẳng thắn, thiếu tinh tế. Nữ người mẫu sau đó lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, Minh Tú tham gia podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Tuy nhiên, phần chia sẻ của người mẫu đang gây tranh luận.

Cụ thể, cô nói với Lương Thùy Linh: “Chị với em không thân thiết, không làm việc chung quá nhiều hay đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau. Vào những ngày cuối năm như thế này và thêm vấn đề sức khỏe, chị nghĩ mình có thể từ chối mà không có lỗi.

Minh Tu anh 1

Minh Tú lên tiếng về tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Nhưng lý do chị nhận lời tham gia podcast này với em, đầu tiên là tình cảm của chị với Sen Vàng. Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên em làm podcast với vai trò host, chị muốn ngồi đây để em hiểu được rằng việc gì mình làm cũng có lần đầu tiên và không có lần đầu tiên nào tròn trĩnh hết”.

Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Minh Tú quá thẳng thắn, kém duyên, khiến Lương Thùy Linh có phần ngại ngùng và gượng cười.

Trước những ý kiến trái chiều, Minh Tú có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân. Cô bày tỏ: “Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân”.

Minh Tú sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp năm 2010. Sau đó, Minh Tú tham gia nhiều cuộc thi, chẳng hạn giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017, Người đẹp Siêu quốc gia châu Á 2018 hay lọt Top 10 chung cuộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Minh Tú đăng ký kết hôn sáng 5/4/2024 và cử hành hôn lễ ngày 13/4/2024 sau khoảng 3 năm quen biết, hẹn hò ông xã ngoại quốc. Chồng Minh Tú là người Đức, làm việc cho công ty đa quốc gia và sinh sống ở châu Á nhiều năm qua.

Minh Hạo

Minh Tú Minh Tú Lương Thùy Linh

  • Minh Tú

    Minh Tú

    Minh Tú, tên đầy đủ Nguyễn Minh Tú, là một người mẫu từng đạt giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Supranational 2018.

    • Ngày sinh: 14/11/1993
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Chiều cao: 1,78 m

