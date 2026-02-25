Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huỳnh Hiểu Minh đi du lịch cùng gái lạ

  • Thứ tư, 25/2/2026 17:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huỳnh Hiểu Minh được đồn đoán có bạn gái mới sau khi chia tay Diệp Kha. Nam diễn viên mới đây được bắt gặp đi du lịch Singapore cùng một cô gái.

Ngày 25/2, tờ Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp ở Singapore. Trong loạt ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen và quần jeans. Đáng nói, trong chuyến đi này, nam diễn viên này đi cùng một cô gái.

Sohu nhận xét cô gái này ăn mặc rất thời trang, tóc xoăn buông ngang vai, đeo kính râm, mặc áo croptop đen và quần jeans rộng. Cả 2 dùng chung ô và có nhiều cử chỉ thân mật. Truyền thông Trung Quốc nhận xét cô gái đi cùng Huỳnh Hiểu Minh có làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp, trẻ trung.

Huynh Hieu Minh anh 1Huynh Hieu Minh anh 2

Huỳnh Hiểu Minh đi du lịch cùng một cô gái. Ảnh: Sohu.

Cả 2 không hề giữ khoảng cách, thậm chí trang phục của họ khá tương đồng và được cho là đồ đôi.

Trước khi sang Singapore, Huỳnh Hiểu Minh đã đón Tết Nguyên đán cùng bố mẹ ở Tam Á. Vào thời điểm đó, nam diễn viên cũng đăng tải những bức ảnh ăn tối lúc Giao thừa cùng bố mẹ và giáo sư đại học của anh.

Huỳnh Hiểu Minh từng kết hôn với Angelababy và có một con trai. Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha. Ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh đăng lên Weibo để công bố mối quan hệ của anh với Diệp Kha.

Tới giữa 2025, Diệp Kha xác nhận đã sinh con đồng thời cho biết cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại cho cô nhiều dấu ấn, chẳng hạn nguyên tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh. Tất cả điều này sẽ không bị lãng quên kể cả khi 2 người chia tay.

