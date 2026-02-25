Thí sinh Rap Việt vướng tranh cãi

Vướng tin đồn có thái độ chảnh chọe khi tới diễn ở trường cũ, thí sinh Rap Việt là gung0cay đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, thí sinh Rap Việt mùa 3 gung0cay vướng ồn ào. Cụ thể, một tài khoản mạng tố rapper tên G. có thái độ chảnh chọe khi trở lại trường cũ biểu diễn.

Dưới bài đăng, gung0cay bình luận: “Mình không biết có phải rapper G. trong bài viết không nhưng có vẻ nhiều bạn nhắm tới mình nên mình xin phép lên tiếng. Trước tiên, ai từng nói chuyện với mình ở trường sẽ biết mình có thái độ hay không. Mình nghĩ mình là một trong những rapper thân thiện và dễ gần nhất luôn. Còn nếu bạn chưa nói chuyện thì khó đánh giá về con người mình lắm”.

gung0cay phủ nhận tin đồn chảnh chọe. Ảnh: FBNV.

Tới 24/2, rapper tiếp tục lên tiếng vụ việc. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: “Hôm qua, mình bị phốt một sự việc không đúng sự thật. Mình vào thanh minh, bạn đăng bài có vẻ không thích câu trả lời của mình lắm và ẩn bài. Không muốn nói nhiều nhưng vấn đề ở danh dự của mình. Nếu cần thiết có thể nhờ thầy cô phụ trách mời mình để đối chất ngay trong bài này”.

Gung0cay khẳng định anh yêu mến trường cũ nên việc bị tố thái độ khiến rapper rất bất ngờ. Nam rapper chia sẻ thêm từng bất ngờ tới biểu diễn cho trường cũ dù không hề nhận được lời mời. Do đó, thông tin anh có thái độ ngôi sao là không đúng sự thật.

gung0cay sinh năm 2003, tên thật Lê Trọng Hoàng Long, được biết đến khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 1, thuộc team Suboi. Tới mùa 3, anh trở lại với rap name mới là Gừng. Thể hiện ca khúc Hơi bị nóng dựa trên bản hit Nóng của BigDaddy, Gừng chinh phục 3 HLV B Ray, BigDaddy và Andree Right Hand với 90% lượt bình chọn từ khán giả trường quay. B Ray và BigDaddy thậm chí tung nón vàng, tạo nên cuộc "đại chiến" đầu tiên ở Rap Việt mùa 3.

Ngoài ra, anh được biết đến với một số ca khúc như Hà Nội gen trội, M. E. R, Phút đắm đuối, Zai phố…