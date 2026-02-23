Vợ Công Lý bức xúc

Trước những ý kiến cho rằng lấy chuyện bệnh tật của NSND Công Lý để câu view, Ngọc Hà khẳng định vợ chồng cô đang sống nhẹ nhàng, vui vẻ.

Tối 22/2, vợ Công Lý lên tiếng khi gặp ý kiến trái chiều. Ngọc Hà đáp trả ý kiến cho rằng cô sử dụng hình ảnh chồng để nổi tiếng, câu tương tác.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Ngọc Hà khẳng định: “Vợ chồng mình vẫn vui vẻ. Anh Lý mỗi ngày một tích cực và nhẹ nhàng hơn. Điều mình trân trọng nhất là dù ngoài kia có ai nhìn anh ấy thế nào - đẹp hay chưa đẹp, đúng hay chưa đúng - thì người ở bên cạnh vẫn là người hiểu rõ và đồng hành trọn vẹn nhất. Em Hà tự hào vì anh Lý có rất nhiều anh em, nghệ sĩ, khán giả yêu thương”.

NSND Công Lý bên vợ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV.

Vợ NSND Công Lý tiếp tục: “Còn chuyện có người phải mượn hình ảnh của mình để gây chú ý, rồi tiện tay bôi nhọ cho ‘đủ kịch bản’, mình nghĩ cũng là một cách mưu sinh bằng tương tác thôi. Người tự tin thì xây giá trị, kẻ thiếu tự tin mới phải đi vay hào quang của người khác. Mình vẫn chọn sống tích cực, vì ánh sáng không cần tranh cãi với bóng tối”.

Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè bình luận động viên tinh thần vợ chồng NSND Công Lý.

NSND Công Lý và bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Sau biến cố, nghệ sĩ không còn đảm nhận vị trí Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Hiện tại, Công Lý thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện hoặc đóng phim nhưng chủ yếu vai nhỏ, thời gian quay không quá dài.

Theo Ngọc Hà, trải qua nhiều biến cố, cô chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý kể chị tự mình bươn chải bằng những buổi livestream, cố gắng bán từng sản phẩm nhỏ để kiếm thu nhập.

“Hơn 4 năm qua, tôi làm ngày, làm đêm, nhẫn nhịn, chịu đựng. Có những lúc sốt lên tới 39,5 độ, vừa hắt hơi, vừa nhắm mắt ngủ gật khi make up, nhưng vẫn đi livestream. Tôi không ngại vất vả, không lười biếng, miễn sao có thể lo cho anh Lý đi Nhật chữa bệnh và tôi đã làm được. Đến bây giờ, nhiều người hỏi tôi có tiết kiệm được khoản nào không, câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm”, Ngọc Hà chia sẻ vào cuối năm 2025.