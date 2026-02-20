Hoàng Thùy Linh khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng tin ăn hỏi, sinh con từ lâu nhưng họ giữ im lặng. Thời gian qua, 2 nghệ sĩ tham gia nhiều sự kiện cùng nhau hoặc đăng ảnh chung.

Tối 20/2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, Hoàng Thùy Linh đăng ảnh chụp cùng Đen Vâu. Loạt ảnh này được chụp tại hậu trường khi cả 2 cùng biểu diễn trong chương trình đón năm mới của VTV.

Cả 2 mặc trang phục tông xuyệt tông. Hoàng Thùy Linh chọn áo dài màu hồng pastel với điểm nhấn là phần tay đính lông vũ cùng màu. Trong khi đó, Đen Vâu kết hợp sơ mi màu hồng với vest. Loạt ảnh của 2 nghệ sĩ lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng với lượt tương tác lớn.

Thời gian qua, 2 nghệ sĩ đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động khác nhau. Họ nắm tay nhau, biểu diễn ca khúc Vị nhà tại một concert ở Quảng Ninh hay cùng tham buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 ở Hà Nội vào năm 2025.

Hình ảnh mới của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FBNV.

Cả hai lần đầu hợp tác với nhau vào 2022 trong dự án Gieo Quẻ. Đến Vietnamese Concert năm 2023 của Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu xuất hiện với vai trò khách mời.

Hai nghệ sĩ vướng tin làm lễ ăn hỏi và sinh con vào đầu năm 2024. Thời điểm đó, Hoàng Thùy Linh cũng rất kín tiếng. Cô im ắng, gần như không cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Số lượng bài đăng cũng thưa thớt. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng cập nhật tình hình công việc nhưng không hề đăng ảnh mới của bản thân. Giọng ca See tình cũng không tham gia bất cứ sự kiện nào kể từ tháng 1/2024.

Tới tháng 3/2025, Hoàng Thùy Linh trở lại để quảng bá bộ phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam. Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội (14/3/2025), khi được hỏi về mối quan hệ với Đen Vâu, cô khéo léo trả lời: “Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm”.