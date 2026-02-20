Diễn viên Bảo Trúc được bạn trai người Đức cầu hôn

Bảo Trúc và doanh nhân người Đức Mike gặp nhau ở phòng tập gym. Nữ diễn viên khen ngợi bạn trai chu đáo, tốt bụng.

Ngày 20/2, diễn viên Bảo Trúc đăng ảnh được bạn trai cầu hôn kèm theo chú thích: “And I said yes” (Tạm dịch: Và em nói em đồng ý) cùng hashtag “marry me”. Trong tấm hình, diễn viên được bạn trai nắm tay. Bàn tay cô đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên.

Diễn viên Bảo Trúc và bạn trai người Đức. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 1, nữ diễn viên xác nhận đang hẹn hò doanh nhân người Đức Mike, 56 tuổi. Hai người gặp nhau ở phòng tập gym tại Đức. Bảo Trúc ấn tượng với bạn trai ở sự chu đáo, yêu trẻ con. Tới hiện tại, hai người hẹn hò được khoảng 3 tháng. Họ có nhiều điểm chung, đặc biệt cùng yêu thích thể thao.

Bảo Trúc sinh năm 1986, được biết tới qua một số bộ phim như Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười… Nữ diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Năm 2018, cô kết hôn lần 2 cùng chồng người Đức và có thêm một con gái. Tới 2022, vợ chồng Bảo Trúc sang Đức định cư, nhưng chỉ 2 năm sau đó, họ ly hôn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Bảo Trúc một mình nuôi 2 con.

Bạn trai hiện tại của Bảo Trúc có 2 con trai. Nữ diễn viên và doanh nhân người Đức tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Đặc biệt, cả 2 được các con ủng hộ chuyện tình cảm. Bạn trai sớm ngỏ ý muốn kết hôn với nữ diễn viên nhưng sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, cô muốn sống giản dị, bình yên.