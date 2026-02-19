Angela Phương Trinh khoe ảnh Tết

Angela Phương Trinh cùng gia đình tới thăm nhà nội trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Nữ diễn viên chọn phong cách khá thoải mái, trẻ trung. Angela Phương Trinh và gia đình từng có giai đoạn bất đồng. Thời điểm đó, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ số lần nữ diễn viên này về thăm nhà ngày càng thưa thớt, không nhiều như trước. Sau đó, cả gia đình nữ diễn viên hàn gắn. Kể từ đó, cô nhiều lần đăng ảnh bên người thân.

Đặng Thu Thảo mặc áo dài khi du xuân ngày mùng 3 Tết. Trong dịp Tết năm nay, nàng hậu học gói bánh chưng với đàn chị Hà Kiều Anh. Ngoài ra, khi đăng ảnh gia đình vào mùng 2 Tết, Đặng Thu Thảo gửi lời chúc năm mới tới khán giả. Cô nhắn nhủ: “Chúc cả nhà một năm mới bình an, thuận hòa và đủ đầy. Mong phúc lành và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện diện trong tổ ấm của mình”.

Hòa Minzy kể mùng 3 Tết, cô đi chùa Bút Tháp, Bắc Ninh và được nhiều người dân nhận ra. Họ chụp hình cùng nữ diễn viên. Việc được đón nhận tình cảm của khán giả khiến cô hạnh phúc. “Mùng 3 Tết, bé đi chùa Bút Tháp trộm vía có lộc quý quá. Mọi người nhận ra, xin chụp hình rôm rả cười nói. Đầu năm được yêu thế này, chắc báo hiệu cả năm được yêu thương tiếp rồi phải không ạ”, Hòa Minzy viết.

Vợ chồng ca sĩ Châu Khải Phong và diễn viên Thanh Trúc đưa con gái đi chùa cầu may. Đi chùa là truyền thống của người dân Việt Nam mỗi dịp năm hết Tết đến với hy vọng được đón một năm mới bình an, mạnh khỏe.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên du xuân cùng người thân trong trang phục giản dị. Những ngày qua, nàng hậu đón năm mới cùng Thiên Ân. Cả 2 đón Giao thừa và bên nhau ngày mùng 1 Tết.

Trúc Nhân (ảnh trái) chia sẻ hình ảnh chuẩn bị đồ ăn kèm chú thích hài hước: “Tết ơi qua nhanh nhé”. Trong khi đó, Bảo Anh khoe ảnh mặc áo dài, đi chơi cùng con gái.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.