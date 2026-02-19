Diễn viên Nhật bị bắt giữ

Nam diễn viên Nhật Bản Haga Kenji bị cáo buộc tấn công tình dục 2 phụ nữ vào tối 27/3/2025. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Tờ Asahi đưa tin Cảnh sát tỉnh Okinawa, Nhật Bản thông báo vừa bắt giữ diễn viên, nhân vật truyền hình kiêm giám đốc công ty Haga Kenji (65 tuổi, tên thật Mikio Touma) tại thị trấn Chatan vì nghi ngờ tấn công tình dục 2 phụ nữ.

Vụ bắt giữ được thực hiện cách đây ít ngày. Cảnh sát chưa công bố việc nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay không, với lý do tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Diễn viên Haga Kenji đang bị điều tra. Ảnh: Dailyshincho.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Haga Kenji bị nghi đã có hành vi sờ mó và hôn 2 phụ nữ tại một nhà hàng ở Okinawa trong khoảng thời gian từ 19h05 đến 22h45 ngày 27/3/2025. Hai người phụ nữ gồm một nhân viên nhà hàng khoảng 30 tuổi quen biết với Haga Kenji và một phụ nữ làm nghề tự do khoảng 50 tuổi.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một trong 2 người phụ nữ trình báo cảnh sát vào tháng 8 cùng năm. Truyền thông địa phương cho biết Haga quen biết cả 2 người và đã uống rượu vào tối xảy ra sự việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Haga Kenji từng vướng vòng lao lý trước đây. Ngày 30/6/2007, ông bị bắt cùng 4 người khác vì bị cáo buộc tống tiền một môi giới bất động sản tại Osaka, nhằm buộc nạn nhân xóa khoản nợ khoảng 400 triệu yên (tương đương 2,5 triệu USD ).

Haga Kenji đã tham gia nhiều phim truyền hình như Food Fight, Handsome Man, Hasadai Shōgun Yoshimune… và các dự án điện ảnh Aladdin, Seito Shokun…