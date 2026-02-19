Hoa hậu Hoàn vũ bất ổn

Trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ biến mất. Tổ chức MUO vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Ngày 19/2, trang Instagram của Miss Universe bất ngờ biến mất, tờ Inquirer đưa tin. Trang này hiện có 7 triệu theo dõi với gần 7.000 bài đăng. Khi truy cập vào đường link của trang, người dùng nhận thông báo: “Profile không hiển thị. Có thể liên kết bị hỏng hoặc trang cá nhân đã bị gỡ”. Tổ chức MUO vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Hình ảnh Hoa hậu Fatima Bosch mới được đăng tải trên fanpage Miss Universe. Ảnh: FB Miss Universe.

Mặt khác, trang Facebook chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vẫn hoạt động bình thường. Bài đăng mới nhất trên trang này được chia sẻ ngày 18/2, bao gồm những hình ảnh trong chuyến thăm Ecuador gần đây của đương kim Hoa hậu Fatima Bosch.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã bị bao vây bởi những tranh cãi vào năm 2025. Tranh cãi bắt nguồn từ cáo buộc chiến thắng của đương kim Hoa hậu Bosch được dàn xếp từ trước. Tân hoa hậu và gia đình cô được cho là có mối liên hệ với chủ sở hữu cuộc thi là Raul Rocha. Thêm vào đó, vụ án hình sự chống lại Rocha về tội buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu cũng gây xôn xao dư luận.

Cách đây ít ngày, tờ Infobae đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch ngã khuỵu trong buổi diễu hành ở Ecuador. Sự việc xảy ra tại Lễ hội Hoa quả ở Ambato, Ecuador, hôm 15/2.

Video ghi lại sự việc đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, đại diện Mexico đứng trên xe diễu hành, vẫy tay chào khán giả. Trên thân xe có dòng khẩu hiệu: “Cô ấy không bỏ cuộc, cô ấy khẳng định bản thân, cô ấy đứng dậy và cô ấy biến đổi”, nàng hậu mặc váy màu xanh, đội vương miện. Ít phút sau, Bosch mất thăng bằng. Cô bám vào thành xe rồi ngã gục xuống.

Nhân viên tổ chức và ê-kíp lập tức tiếp cận Hoa hậu Hoàn vũ để hỗ trợ. Khi đó, hoa hậu ngồi gục xuống, ra hiệu cho nhân viên cô cần thêm không gian và không khí. Những người có mặt ở sự kiện cho biết hoa hậu vẫn tỉnh táo nhưng than khó thở. Hoa hậu được nhận xét trông rất mệt mỏi.

Sau vài phút được chăm sóc y tế, Bosch ổn định trở lại và quyết định tiếp tục lộ trình diễu hành trong tiếng vỗ tay cổ vũ.