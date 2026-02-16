Khoảnh khắc đón Giao thừa đặc biệt của sao Việt

“Như thường lệ cứ đúng Giao thừa, cả nhà lại chụp ảnh ở góc này. 2026 ơi chúng tôi đã sẵn sàng để rực rỡ rồi đây”, Salim nhắn nhủ khi chia sẻ hình ảnh đón năm mới cùng chồng con. Cô viết thêm: “Chúc cả nhà một năm mới bình an và mạnh khỏe. Mong chúng ta bước qua 365 ngày như bước vào một khu vườn mới. Có hoa nở, có nắng vàng, có cả những điều bất ngờ xinh xắn đang chờ phía trước nhé”.