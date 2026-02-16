Khoảnh khắc đón Giao thừa đặc biệt của sao Việt

|
Đăng ảnh con trai và không gian nhà đúng khoảnh khắc Giao thừa, Hòa Minzy tâm sự: “Năm nay nghỉ Tết muộn, còn đúng ngày 29 Tết để dọn dẹp, sửa soạn đào quất, cắm hoa bày trí ban thờ cho mẹ. Năm nay Hòa đón Tết trọn vẹn quá rồi nên chúc cả nhà của em Tết thật đong đầy nha. Chúc mừng năm mới”.
“Như thường lệ cứ đúng Giao thừa, cả nhà lại chụp ảnh ở góc này. 2026 ơi chúng tôi đã sẵn sàng để rực rỡ rồi đây”, Salim nhắn nhủ khi chia sẻ hình ảnh đón năm mới cùng chồng con. Cô viết thêm: “Chúc cả nhà một năm mới bình an và mạnh khỏe. Mong chúng ta bước qua 365 ngày như bước vào một khu vườn mới. Có hoa nở, có nắng vàng, có cả những điều bất ngờ xinh xắn đang chờ phía trước nhé”.
Chị Ngọc Hà cập nhật hình ảnh đầu tiên trong năm Bính Ngọ bên nghệ sĩ Công Lý kèm lời nhắn nhủ ngắn gọn: “Chào năm 2026”. Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp và cả MC Thảo Vân đã tới thăm nghệ sĩ đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình anh.
Hình ảnh ngày đầu năm mới của Phương Anh Đào. Kèm theo tấm hình được đăng vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, nữ diễn viên hài hước viết: “Mấy người đẹp và may mắn hay like ảnh này lắm. Năm mới hanh thông và ngập tràn hạnh phúc nha cả nhà. Đặc quyền của giao thừa là đăng ảnh lúc nửa đêm”.
Hà Kino tâm sự cô cảm thấy hạnh phúc khi năm nay được ngắm pháo hoa cùng mẹ. Khoảnh khắc đó với cô là điều rất tuyệt vời. “Mẹ của con ơi. Mẹ con mình cứ bình yên bên nhau mẹ nhỉ. Vẫn là điều ước bao năm nay của con, rất nhiều bệnh tật mẹ vẫn mang theo mỗi ngày chẳng là gì cả, mẹ cứ mạnh khỏe, yêu đời và cười tươi như vậy, mẹ nhé”.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, rapper Huỳnh Công Hiếu khoe tin vui gia đình có thêm thành viên mới. Nam rapper đăng ảnh vợ bầu kèm chú thích: “Chào con, Huỳnh Kim Long”. Vợ chồng anh nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, khán giả.
Những phiên chợ đặc biệt ngày Tết
Trong bài Những phiên chợ đặc biệt trong dịp Tết đăng Tạp chí Bách Khoa, học giả Toán Ánh giới thiệu một số phiên chợ đầu xuân. Làng Mỹ Lợi thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Phiên chợ thịt heo vào các ngày 29 và 30 cuối năm không họp tại chợ mà họp tại những chòi cao mới được cất lên, độ khoảng ba chục chời ở nơi đất trống đầu chợ, là những quán bán thịt heo. Bao nhiêu heo lớn trong làng đều được đem mổ thịt để bán.