Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch ngã gục khi đang diễu hành

Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch trông mệt mỏi, khó thở khi thực hiện lịch trình mới đây tại Ecuador.

Ngày 16/2, tờ Infobae đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch ngã khuỵu trong buổi diễu hành ở Ecuador. Sự việc xảy ra tại Lễ hội Hoa quả ở Ambato, Ecuador, hôm 15/2.

Video ghi lại sự việc đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, đại diện Mexico đứng trên xe diễu hành, vẫy tay chào khán giả. Trên thân xe có dòng khẩu hiệu: “Cô ấy không bỏ cuộc, cô ấy khẳng định bản thân, cô ấy đứng dậy và cô ấy biến đổi”, nàng hậu mặc váy màu xanh, đội vương miện. Ít phút sau, Bosch mất thăng bằng. Cô bám vào thành xe rồi ngã gục xuống.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Infobae.

Nhân viên tổ chức và ê-kíp lập tức tiếp cận Hoa hậu Hoàn vũ để hỗ trợ. Khi đó, hoa hậu ngồi gục xuống, ra hiệu cho nhân viên cô cần thêm không gian và không khí. Những người có mặt ở sự kiện cho biết hoa hậu vẫn tỉnh táo nhưng than khó thở. Hoa hậu được nhận xét trông rất mệt mỏi.

Sau vài phút được chăm sóc y tế, Bosch ổn định trở lại và quyết định tiếp tục lộ trình diễu hành trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

Một số nhân chứng cho biết vài phút trước sự cố, người đẹp trông xanh xao và mệt mỏi. Khi đứng trên xe và vẫy chào, cô bắt đầu có dấu hiệu khó chịu. Ngoài màn diễu hành, Bosch còn tham gia một buổi giao lưu, chia sẻ trải nghiệm tại Hoa hậu Hoàn vũ và câu chuyện cá nhân. Tuy nhiên, vì tình hình sức khỏe, người đẹp gác lại lịch trình này.

Đến nay, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Bosch chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nguyên nhân vụ việc. Tài khoản mạng xã hội của ban tổ chức chỉ đăng các video hoạt động của cô.

Nhiều ý kiến cho rằng yếu tố độ cao có thể góp phần gây ra sự cố. Ambato nằm ở độ cao khoảng 2.580 m so với mực nước biển. Điều kiện này dễ gây say độ cao với những người chưa kịp thích nghi, dẫn đến chóng mặt hoặc ngất xỉu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng.

Chuyến thăm Ecuador nằm trong công du quốc tế đầu tiên của Bosch trên cương vị Hoa hậu Hoàn vũ. Hành trình bắt đầu từ 21/1 tại Guatemala, sau đó cô tham gia các hoạt động ở Puerto Rico trước khi đến Ecuador hôm 14/2. Đồng hành cùng Bosch là Mara Topic, Hoa hậu Ecuador 2024.