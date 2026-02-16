Con gái Choi Jin Sil là Choi Jun Hee kết hôn với một nhân viên văn phòng hơn cô 11 tuổi. Hai người có khoảng 5 năm bên nhau.

Theo thông tin do The Fact đăng tải ngày 16/2, lễ cưới của Choi Jun Hee - con gái cố diễn viên Choi Jun Sil - dự kiến diễn ra ngày 16/5 tại một khách sạn ở quận Gangnam, Seoul. Chú rể là nhân viên văn phòng, hơn cô dâu 11 tuổi. Cặp đôi hẹn hò khoảng 5 năm và Choi Jun Hee từng công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái của Choi Jin Sil và cựu tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp Cho Sung Min. Hai nghệ sĩ kết hôn tháng 12/2000, sau đó lần lượt chào đón con trai Choi Hwan Hee (2001) và Choi Jun Hee. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào 2004 sau thời gian dài mâu thuẫn.

Con gái Choi Jin Sil kết hôn vào tháng 5. Ảnh: Sports Khan.

Sau ly hôn, Choi Jin Sil quay lại màn ảnh với các tác phẩm như Rosy Life và Last Scandal of My Life. Bà qua đời vào tháng 10/2008, để lại cú sốc lớn cho công chúng Hàn Quốc. Bi kịch tiếp tục xảy ra khi em trai bà, ca sĩ kiêm diễn viên Choi Jin Young qua đời 2 năm sau đó. Đến 2013, Cho Sung Min cũng qua đời.

Hiện tại, 2 người con của Choi Jin Sil đều theo đuổi con đường riêng trong lĩnh vực giải trí. Choi Hwan Hee ra mắt với vai trò ca sĩ dưới nghệ danh Zipflat vào 2020, trong khi Choi Jun Hee hoạt động với tư cách người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ngày 30/1, Choi Jun Hee chia sẻ về vấn đề sức khỏe, tờ My Daily đưa tin. Cô viết: "Tôi vừa trở về từ chuyến công tác ở Busan và lập tức bị ớn lạnh, đau nhức toàn thân đến mức cảm thấy như sắp nôn. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi lạnh cóng, nhưng miệng lại nóng ran. Có chuyện gì vậy?".

Choi Jun Hee đăng kèm hình ảnh chụp một số viên thuốc, bao gồm thuốc hạ sốt. Tình cảnh của cô làm dấy lên lo ngại. Choi Jun Hee là con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Cô từng gây chú ý khi tiết lộ nặng đến 96 kg do mắc bệnh lupus, nhưng sau đó giảm xuống còn 41 kg nhờ ăn kiêng.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, ký hợp đồng độc quyền với công ty Y Bloom vào năm 2023, nhưng sau đó chấm dứt hợp đồng. Hiện, cô làm công việc người mẫu, thực hiện vlog về làm đẹp.