Cặp sao hot nhất Địa ngục độc thân

Ngay khi Single's Inferno - Địa ngục độc thân 5 kết thúc, nhà sản xuất thông báo sản xuất mùa 6. Điều đó chứng tỏ chương trình hẹn hò này vẫn có sức hút lớn đến mức nào. Tính tới hiện tại, Park Hee Sun và Lim Su Been có lẽ là cặp đôi hot nhất của mùa 5. Ban đầu, 2 người không có lượng fan chung đông đảo. Lý do là thời điểm đó, Lim Su Been đang có tuyến tình cảm với Mina Sue Choi. Chàng người mẫu thậm chí tuyên bố ngay cả khi Park Hee Sun chọn lựa, anh cũng không thay đổi ý định. Trong khi đó, Park Hee Sun đơn phương muốn tìm hiểu Lim Su Been. Khán giả từng rất thương cảm cho mối tình đơn phương của á hậu này và nghĩ cô có thể không được đáp lại tình cảm, phải ra về một mình. Ảnh: Netflix.

Thế nhưng ở những tập sau đó, mối tình tay 3 này có sự thay đổi lớn. Trong khi Mina Sue Choi cùng lúc tìm hiểu nhiều người chơi nam khác nhau, Lim Su Been bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Park Hee Sun. Đặc biệt, sau khi đi tới Đảo thiên đường cùng á hậu này, Lim Su Been nhận ra đối phương là cô gái thú vị, tạo cho anh sự thoải mái khi nói chuyện và có nhiều điểm trái ngược bất ngờ. Cuối cùng, 2 người gắn kết với nhau và quyết định nắm tay nhau ra về ở tập cuối cùng. Ảnh: Netflix.

Không phải cặp đôi được chú ý ở những tập đầu nhưng càng về sau, Lim Su Been và Park Hee Sun càng nổi tiếng. Họ được yêu thích bởi chuyện tình cảm có nhiều tình tiết giống phim ngôn tình. Tương tác ngọt ngào, ăn ý và dễ thương của cả 2 cũng khiến khán giả thích thú. Ngoài ra, cả 2 còn tương đồng về ngoại hình với chiều cao nổi bật. Lim Su Been cao 1,87 m, trong khi Park Hee Sun sở hữu chiều cao 1,74 m. Ảnh: @0_chabeen, Heesunrose.

Bằng chứng cho thấy đây là cặp đôi hot nhất nhì mùa 5 chính là lượng tương tác khủng của cả 2. Cùng mở tài khoản cá nhân vào 10/2, tức ngày phát sóng cuối cùng của Địa ngục độc thân, Park Hee Sun đã đạt 957.000 người theo dõi tính tới trưa 14/2, trong khi Lim Su Been đạt 623.000. Đáng nói, bài đăng cảm ơn của cả 2 đạt hơn 1 triệu tim. Đây là 2 bài đăng duy nhất trong dàn cast đạt 1 triệu tim tính tới trưa 14/2. Ảnh: @0_chabeen, Heesunrose.

Trong bài đăng, cả Lim Su Been và Park Hee Sun đều đăng ảnh chụp cùng đối phương. Đây được xem như bằng chứng cả 2 hiện vẫn hẹn hò với nhau. Lim Su Been viết thêm: “Tham gia Single's Inferno 5 là một trải nghiệm thực sự quý giá và vô giá đối với tôi. Tôi được gặp gỡ những người tuyệt vời và tạo nên mối liên kết quý giá. Được cách ly khỏi thế giới bên ngoài, chúng tôi có thể tập trung hoàn toàn vào nhau, khám phá và cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc mới. Tôi biết ơn tất cả khán giả đã quan tâm và ủng hộ. Tôi sẽ nỗ lực để đền đáp lòng tốt mọi người đã dành cho tôi”. Ảnh: @0_chabeen, Heesunrose.

Đặc biệt, vào10/2, một người bạn thân của Lim Su Been đăng video ghi lại cảnh người mẫu này cùng Park Hee Sun theo dõi tập cuối của Địa ngục độc thân. Thậm chí, trong tập phim đặc biệt được Netflix thực hiện vào khoảng tháng 12/2025, chiếu ngày 14/2, Park Hee Sun và Lim Su Been có nhiều cử chỉ thân mật như nắm tay, bón đồ ăn… Do đó, khán giả chắc chắn cặp sao vẫn hẹn hò sau nhiều tháng kết thúc ghi hình. Ảnh: @Heesunrose.

Park Hee Sun cao 1,73 m với vóc dáng đẹp, tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2024 và đạt danh hiệu Á hậu 1 Thiện. Ngoài ra, người đẹp này có học vấn đáng ngưỡng mộ. Park Hee Sun theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon - ngôi trường tư thục hàng đầu, nổi tiếng với việc đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Bảng điểm toàn A của người đẹp vừa qua viral khắp mạng xã hội. Trong khi đó, Lim Su Been (24 tuổi) là người mẫu, từng có 10 năm thi đấu bóng chày trước khi giải nghệ vì chấn thương vai. Mới đây, anh xác nhận tham gia dự án phim mới, hợp tác cùng Kim Woo Bin. Ảnh: @0_chabeen.

