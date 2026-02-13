Bí ẩn chuyện tình của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi

Theo lời bạn gái cũ của Tạ Hiền, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn bí mật, thậm chí không thông báo cho 2 bên gia đình.

Tờ TVBS đưa tin trong buổi trò chuyện mới đây, Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền - bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho diễn viên kỳ cựu này. Coco cũng cho biết sau khi chia tay, cô vẫn giữ liên lạc với Tạ Hiền. Cô còn gây chú ý khi nhắc đến đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong.

Theo Coco, thời điểm cô quen Tạ Hiền, Tạ Đình Phong đang trong mối quan hệ hợp tan nhiều lần với Vương Phi. Năm 2005, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng. Một năm sau, Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi trong hôn lễ kín tiếng tại Philippines. Coco cho biết đám cưới được giữ bí mật đến mức gia đình 2 bên cũng không biết trước. Coco kể Tạ Đình Phong từng nói người anh muốn ở bên đến cuối đời chính là Trương Bá Chi.

Tạ Đình Phong đang hẹn hò Vương Phi. Ảnh: Now News.

Coco ám chỉ lý do Tạ Đình Phong kết hôn nhanh chóng với Trương Bá Chi có thể liên quan tới Vương Phi. Qua việc này, Tạ Đình Phong dường như cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi không ở bên Vương Phi. Coco cũng nhận xét cách nam diễn viên đối xử với 2 người phụ nữ rất khác nhau. Tạ Đình Phong sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho Vương Phi nhưng lại rất lạnh nhạt, mải mê chơi game và thường che giấu tình cảm dành cho Trương Bá Chi.

Theo lời Coco, thời điểm đó, cô đang là bạn gái của Tạ Hiền nên rất bất ngờ khi bản thân trở thành “bà nội”. Trong lễ mời trà sau cưới, cặp đôi chỉ rót trà cho Tạ Hiền và Địch Ba Lạp.

Coco còn tiết lộ bà Địch Ba Lạp, mẹ của Tạ Đình Phong, biết tin con trai kết hôn qua báo chí thay vì được thông báo trực tiếp. Bà mô tả cảm xúc khi đó là “đau đớn và tức giận”. Địch Ba Lạp đã khóc mỗi ngày sau khi tin tức lan rộng, cảm thấy bị tổn thương vì không được chia sẻ một sự kiện trọng đại của con trai.

Địch Ba Lạp cho rằng dù Tạ Đình Phong trưởng thành, độc lập và nổi tiếng đến đâu, việc kết hôn vẫn là chuyện gia đình cần được thông báo trước. Tuy vậy, bà khẳng định cuối cùng vẫn phải bình tĩnh chấp nhận vì anh vẫn là con trai mình, đồng thời bày tỏ hy vọng anh giữ hình ảnh tốt với tư cách thần tượng của giới trẻ.

Chuyện tình cảm của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lại gây bàn tán. Ảnh: Zaobao.

Những chia sẻ của Coco nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, một lần nữa làm nóng lại câu chuyện tình cảm nhiều thăng trầm của gia đình họ Tạ.

Tài tử kỳ cựu Tạ Hiền có hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi ra mắt vào thập niên 1950. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng sự nghiệp đồ sộ, ông không chỉ nổi tiếng bởi các tác phẩm kinh điển mà còn bởi đời sống tình cảm nhiều biến động.

Tạ Hiền từng chia sẻ ông có 5 mối tình lớn và 2 cuộc hôn nhân. Năm 1974, ông kết hôn với diễn viên Chân Trân nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. Đến 1979, ông tái hôn với Địch Ba Lạp và có 2 con là Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau 19 năm chung sống, 2 người đường ai nấy đi. Trở lại cuộc sống độc thân, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống phóng khoáng.

Trước năm 2005, khi đã 69 tuổi, Tạ Hiền bắt đầu hẹn hò Coco - cô gái 20 tuổi đến từ Thượng Hải. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác gây xôn xao dư luận, song cả 2 không né tránh truyền thông và thường xuất hiện thân mật nơi công cộng. Tạ Hiền từng nói đây là mối quan hệ cuối cùng ông muốn trân trọng.

Hai người gắn bó 12 năm trước khi chia tay vào năm 2018. Coco cho biết trong thời gian yêu nhau, Tạ Hiền luôn chăm lo chu đáo, thậm chí tài trợ việc học của cô tại Anh. Cô thừa nhận ở bên ông hạnh phúc nhưng cũng nhiều áp lực. Có tin đồn Coco muốn có con, song khi ấy Tạ Hiền đã ngoài 80 tuổi và từ chối vì lo không đủ sức chăm sóc. Ông chủ động kết thúc mối quan hệ để không ảnh hưởng tuổi trẻ của bạn gái.

Thời điểm chia tay, truyền thông rộ tin nam diễn viên chi 20 triệu HKD tiền bồi thường. Trong buổi livestream gần đây, Coco không xác nhận cũng không phủ nhận con số này. Tuy vậy, cuộc sống hiện tại của cô được cho là khá sung túc.