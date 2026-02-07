Không nhận ra diễn viên phim Trấn Thành

Ở tuổi 15, Ngân Chi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Cô bé đã tham gia nhiều phim như "Bố già", "Lật mặt"...

Ngân Chi vào vai con gái Trấn Thành trong bộ phim điện ảnh Bố già ra mắt năm 2021. Thời điểm đó, diễn viên nhí không xuất hiện quá nhiều nhưng được chú ý nhờ gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên.

Đặc biệt, hình ảnh của Ngân Chi trong thời gian gần đây đang thu hút sự chú ý. Các hình ảnh, video ghi lại cảnh diễn viên trẻ tham gia một sự kiện vừa diễn ra tại TP.HCM nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngân Chi ở hiện tại được nhận xét dậy thì thành công với gương mặt thanh thoát, xinh xắn.

Hình ảnh của Ngân Chi khi đóng phim Bố già. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, Ngân Chi tập trung cho việc học. Tuy nhiên, cô bé vẫn tranh thủ thời gian tham gia nhiều dự án phim như Lật mặt 7, Nắng 3, Nhà bà Nữ, Vu quy đại náo, Anh thầy ngôi sao, Đôi mắt âm dương, Ở đây có nắng… Mới đây, diễn viên trẻ trở lại với bộ phim truyền hình Giám đốc tái xuất. Bên cạnh đó, Ngân Chi cũng tham gia một số chương trình truyền hình.

Trên kênh cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, Ngân Chi thường chia sẻ video ghi lại cuộc sống đời thường cũng như quá trình đóng phim.

Ngân Chi ở hiện tại. Ảnh: FBNV.

Ngân Chi, tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Ngân Chi, sinh ngày 24/11/2011 tại TP.HCM, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cô bé sớm bén duyên với diễn xuất từ năm 4 tuổi. Cô bé được gia đình cho tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ để cải thiện tính cách khá nhút nhát và chậm nói.

Đến nay, sao nhí đã góp mặt trong hàng chục dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt ở lứa tuổi thiếu nhi.