Thách thức ngày trở lại của Anh trai vượt ngàn chông gai

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đang rất được mong đợi. Công chúng xôn xao bàn tán về danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay.

Mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai đã tạo cơn sốt chưa từng có cho thị trường âm nhạc Việt với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Mới đây, nhà sản xuất xác nhận chương trình trở lại với mùa 2. Thông tin lập tức gây chú ý, kéo theo sự mong đợi lớn từ khán giả. Chương trình đối diện cơ hội lớn, có thể trở thành game show thống lĩnh mùa hè 2025. Nhưng đi kèm đó là áp lực vượt chính mình.

Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai vừa xác nhận chương trình trở lại trong năm 2026. Thông tin được công bố trên fanpage chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ sau một năm chương trình duy trì sức nóng hiếm thấy trên thị trường giải trí.

Trong thông báo đăng tải cách đây ít ngày, ê-kíp hé lộ: “Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này. Chúng tôi đang mong ngóng ngày giới thiệu đến cả nhà những gương mặt mới, câu chuyện mới và nhiều điều mới lạ. Gia tộc anh tài, mọi người nghĩ là ai?”.

Đi kèm là hình ảnh chứa con số “33+”, được xem là dấu hiệu đầu tiên cho mùa mới. Dưới phần bình luận, khán giả bàn luận sôi nổi về ý nghĩa của con số này, từ độ tuổi thí sinh đến số lượng nghệ sĩ tham gia.

Còn nhớ năm 2024 được xem là thời điểm bùng nổ của dàn anh tài, với độ phủ sóng dày đặc trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

Hình ảnh tại concert của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Ảnh: NSX.

Chuỗi concert của chương trình thậm chí kéo dài sang năm 2025. Giữa tháng 6/2025, hai đêm diễn thứ 5 và 6 tại Hưng Yên thu hút lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người. Toàn bộ khu vực khán đài đều kín chỗ, kể cả đêm diễn gặp mưa lớn. Dù thị trường vé không còn tình trạng bị đẩy giá cao gấp nhiều lần như giai đoạn đầu, vé vẫn được bán hết nhanh chóng. Không ít khán giả theo sát hành trình khi tham dự đủ tất cả concert.

Tính tổng các đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội, chương trình ước tính thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả. Trước nhu cầu tiếp tục tăng cao, ê-kíp thậm chí tổ chức thêm concert thứ 7 và 8 tại TP.HCM vào tháng 9/2025 - con số chưa từng có tiền lệ đối với một chương trình âm nhạc thực tế trong nước.

Sức hút của thương hiệu còn được thể hiện qua phim tài liệu âm nhạc Mưa lửa: Anh trai vượt ngàn chông gai movie. Tác phẩm khép lại đợt chiếu rạp vào đầu tháng 7/2025, đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng theo số liệu phòng vé. Đây là mức doanh thu đáng chú ý với một dự án phim tài liệu về âm nhạc.

Thách thức đi đôi với cơ hội

Sự trở lại của chương trình với mùa 2 được xem là bước đi vừa nhiều cơ hội vừa đầy thách thức. Thành công vang dội của mùa đầu tiên giúp Anh trai vượt ngàn chông gai sở hữu sẵn một cộng đồng khán giả trung thành.

Sự trung thành được chứng minh bằng những con số kể trên. Thậm chí, nhà sản xuất còn tổ chức thành công Y-CONCERT ngày 20/12/2025 tại Hưng Yên với sự tham gia của 55 nghệ sĩ đến từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Tân binh toàn năng và Chị đẹp đạp gió. Vào 26/4 tới, nhà sản xuất này tiếp tục thực hiện concert Gai Home. Việc tổ chức liên tiếp các concert quy mô lớn chứng tỏ khán giả yêu thích và trung thành với loạt chương trình này đến thế nào.

Hiện tại, danh sách nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 rất được quan tâm. Cái tên đầu tiên được dự đoán góp mặt trong danh sách năm nay là Hà An Huy. Nam ca sĩ này đã nhấn theo dõi fanpage của chương trình.

Đan Trường khả năng rất cao cũng là một trong 33 anh tài. Nghệ sĩ này từng góp mặt trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Do đó, nam ca sĩ đang rất được mong đợi góp mặt trong danh sách 33 anh tài của mùa 2.

Ngoài ra, Nguyễn Hùng, Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh… cũng được mong đợi hoặc dự đoán tham gia chương trình năm nay.

Mùa 2 của Anh trai "say hi" được cho là chưa thể vượt qua cái bóng của mùa 1. Ảnh: NSX.

Tuy vậy, kỳ vọng dành cho mùa 2 cũng đồng nghĩa với áp lực lớn. Việc vượt qua cái bóng của chính mình luôn là bài toán khó đối với các chương trình ăn khách. Thị trường giải trí Việt từng chứng kiến nhiều trường hợp mùa tiếp theo không thể tái lập hiệu ứng bùng nổ của mùa đầu, như Chị đẹp đạp gió hay Anh trai “say hi”. Khán giả ngày càng khắt khe hơn với yếu tố mới mẻ, sáng tạo và chất lượng dàn nghệ sĩ.

Anh trai “say hi” cũng gây sốt vào mùa hè năm 2024 và tạo nên thế khá cân bằng trong cuộc đối đầu với Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mới đây, chương trình này trở lại với mùa 2 gồm sự tham gia của nhiều tên tuổi như Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Big Daddy, B Ray… Anh trai “say hi” vẫn dẫn đầu trong số các chương trình giải trí lên sóng cùng thời điểm với nhiều thành tích cho thấy game show này vẫn được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, so với mùa đầu tiên, mùa 2 của Anh trai “say hi” được nhận xét là giảm nhiệt rõ rệt.

Ngoài chênh lệch về lượt xem, mùa 2 còn được nhận xét thiếu các tiết mục đủ sức “thoát vòng” - tức vượt khỏi phạm vi người hâm mộ để trở thành hiện tượng đại chúng. Ở mùa đầu, những sân khấu như Catch Me If You Can, Hào quang hay Sao hạng A… từng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, phủ sóng mạng xã hội và đời sống giải trí. Trong khi đó, mùa mới có lẽ chỉ có Sớm muộn thì gần đạt tới độ viral của những bài hát kể trên.

Trong bối cảnh đó, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 được chờ đợi không chỉ ở danh sách thí sinh, mà còn ở cách chương trình làm mới cấu trúc, âm nhạc và câu chuyện. Sau một mùa đầu tạo dấu ấn mạnh mẽ, câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu thương hiệu này có thể tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng hay sẽ phải đối mặt với quy luật giảm nhiệt quen thuộc của show giải trí.