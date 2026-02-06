Đằng sau màn biểu diễn vấp tranh cãi của Hòa Minzy

Nhiều sự cố nghiêm trọng của nghệ sĩ quốc tế do không sử dụng thiết bị bảo hộ cho thấy cái giá có thể phải trả khi yếu tố an toàn bị xem nhẹ.

Không ít trường hợp không sử dụng thiết bị bảo hộ, để lại hậu quả nặng nề hơn. Cuối tháng 9/2025, Marina B. - nghệ sĩ xiếc người Tây Ban Nha - đã tử vong sau khi rơi từ độ cao khoảng 5 m trong lúc biểu diễn tại Circus Paul Busch (Đức).

Theo cảnh sát địa phương, nữ nghệ sĩ không sử dụng dây an toàn khi thực hiện tiết mục xà đu. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của hàng chục khán giả, trong đó có trẻ em, gây chấn động dư luận.

Nghệ sĩ xiếc Marina B. qua đời vì không dùng đai an toàn.

Nhà chức trách xác định đây là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tác động từ bên thứ ba. Phát biểu của đại diện Hiệp hội các Công ty Xiếc Đức cho thấy thực tế rằng trong nhiều loại hình biểu diễn, nghệ sĩ có quyền tự quyết định việc sử dụng hay không sử dụng thiết bị bảo hộ. Quyền lựa chọn này khi đặt trong môi trường biểu diễn áp lực cao đôi khi trở thành con dao hai lưỡi.

Không ít tai nạn khác trong lịch sử biểu diễn quốc tế cũng bắt nguồn từ việc xem nhẹ yếu tố an toàn. Một số ca sĩ, vũ công từng bị ngã từ sân khấu cao, trượt khỏi hệ thống treo hoặc gặp sự cố khi biểu diễn trên không dù không phải lúc nào cũng gây hậu quả chết người. Điểm chung là các tai nạn này đều diễn ra rất nhanh, gần như không có cơ hội sửa sai.

Năm 2010, ca sĩ Pink gặp sự cố nghiêm trọng khi biểu diễn ca khúc So What tại đêm diễn ở Nuremberg (Đức). Video ghi lại cho thấy cô đã ra tín hiệu dừng khẩn cấp bằng cách giơ hai tay tạo thành dấu chữ nhưng hệ thống đai an toàn vẫn gặp trục trặc. Chỉ trong tích tắc, Pink bị kéo lao về phía khán giả và va mạnh vào hàng rào chắn. Tai nạn buộc chương trình phải kết thúc sớm, nữ ca sĩ được đưa thẳng đến bệnh viện.

Ca sĩ Pink (trái) và Jungkook (BTS) dùng đai an toàn khi diễn trên không.

May mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng, sự cố này cho thấy ngay cả khi có sử dụng đai an toàn, chỉ một trục trặc kỹ thuật nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Điều đó lý giải vì sao các tour diễn lớn trên thế giới luôn yêu cầu nhiều lớp bảo vệ như đai an toàn, dây phụ, đội kỹ thuật túc trực và quy trình dừng khẩn cấp được tập dượt kỹ lưỡng.

Biểu diễn trên không và bài toán an toàn

Theo chuyên gia, việc đeo đai an toàn không làm mất cảm xúc của màn trình diễn mà là lớp bảo vệ cho sinh mạng nghệ sĩ biểu diễn. Trong các concert lớn, việc sử dụng đai an toàn thường đi kèm với thiết kế trang phục và dàn dựng tinh vi để hạn chế tối đa việc lộ thiết bị, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Tranh cãi nổ ra những ngày qua trong fan concert của Hòa Minzy. Trong hai tiết mục đu dây, treo người trên không cùng nghệ sĩ xiếc Trịnh Hiếu, nữ ca sĩ không sử dụng đai an toàn. Hòa Minzy cho biết đây là lựa chọn có chủ ý nhằm giữ trọn cảm xúc và tính thẩm mỹ cho màn trình diễn và chấp nhận rủi ro để tạo dấu ấn.

Hòa Minzy đu dây, treo người không dùng đai an toàn.

Sự vụ khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Một bên ghi nhận sự dấn thân, tinh thần hết mình vì nghệ thuật và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân của nữ ca sĩ. Bên còn lại bày tỏ lo ngại về mức độ nguy hiểm, nhất là khi tiết mục được thực hiện nhiều lần và không có thiết bị bảo hộ hay phương án dự phòng.

Đặt cạnh với các sự cố quốc tế, điểm mấu chốt không nằm ở việc nghệ sĩ dám mạo hiểm hay không, mà ở mức độ kiểm soát rủi ro. Trường hợp của Pink cho thấy ngay cả khi đã dùng đai an toàn, rủi ro vẫn tồn tại và ít nhất nghệ sĩ còn có cơ hội giảm thiểu chấn thương. Trong khi đó, tai nạn của Marina B. là lời cảnh báo về cái giá phải trả khi hoàn toàn phó mặc an toàn cho kỹ năng cá nhân.

Từ góc độ quản lý biểu diễn, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần sớm có quy định chặt chẽ hơn đối với các tiết mục mạo hiểm trên sân khấu, đặc biệt là những màn treo người, đu dây ở độ cao lớn. Việc đặt ra tiêu chuẩn bắt buộc về thiết bị bảo hộ, đội ngũ kỹ thuật và phương án xử lý sự cố không chỉ để bảo vệ nghệ sĩ mà còn để tránh những cú sốc tâm lý cho khán giả nếu tai nạn xảy ra.