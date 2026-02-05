Nhiều phim hài Tết trên mạng nhảm nhí, vô lý

Phim hài Tết năm nay đã tiết chế nội dung dung tục nhưng vẫn có nhiều dự án cố tạo tiếng cười bằng những mảng miếng nhảm nhí, vô nghĩa.

Khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, loạt phim hài ra mắt dồn dập, đặc biệt là dòng hài phía Bắc vốn đã trở thành “đặc sản” quen thuộc mỗi năm. Làng ế vợ đã đi đến phần 12, trong khi Đại gia chân đất kéo dài tới phần 16. Con số này cho thấy sức sống bền bỉ của 2 thương hiệu gắn liền với mùa Tết suốt nhiều năm.

Song song đó là sự góp mặt của các ê-kíp trẻ với những dự án mới như Ra ngõ gặp tiên của Trung Ruồi, Ông không có Tết của Dũng Hớn, Tết ta về chưa do Huỳnh Lập thực hiện hay Về quê có gì vui có sự tham gia của Duy Khánh và Phi Phụng... Sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ mang đến nhịp điệu mới cho thị trường hài Tết vốn quen thuộc.

Phim hài Tết vẫn được đón nhận

Điểm chung của phần lớn phim hài dịp này vẫn là câu chuyện gia đình, làng xóm trong những ngày đoàn viên. Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại thể hiện màu sắc riêng. Các sản phẩm của Huỳnh Lập hay Duy Khánh mang đậm phong vị hài miền Nam: gần gũi, đời thường và trực diện. Tiếng cười đến từ những tình huống quen thuộc, ngôn ngữ địa phương thân mật, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khán giả.

Không chỉ gây cười, nhiều phim còn cài cắm yếu tố cảm xúc, khai thác tình thân, tình bạn và giá trị đoàn tụ. Những mảng miếng hài được đan xen cùng khoảnh khắc lắng lại, phù hợp tâm lý người xem trong giai đoạn năm cũ khép lại, năm mới mở ra.

Ở chiều ngược lại, các series lâu năm như Làng ế vợ hay Đại gia chân đất tiếp tục thế mạnh châm biếm xã hội. Nội dung thường lấy cảm hứng từ những vấn đề gây tranh luận trong năm.

Hình ảnh trong phim Đại gia chân đất.

Phần 12 của Làng ế vợ xây dựng câu chuyện xoay quanh một dự án từ thiện mang màu sắc trào phúng. Nhân vật phát động chương trình giúp đỡ trẻ em vùng cao, nhưng phía sau lại là động cơ vụ lợi. Phim lồng ghép thêm các tình tiết về ngoại tình, cách làm từ thiện hình thức... qua đó tạo nên thông điệp đả kích, mỉa mai khá rõ nét.

Dù phong cách khác nhau, các dự án hài Tết năm nay đều ghi nhận lượt xem khá ấn tượng trên YouTube. Tết ta về chưa thu hút hơn 2 triệu lượt xem sau khoảng một tháng phát hành. Về quê có gì vui cán mốc hơn một triệu lượt sau 10 ngày. Ra ngõ gặp tiên đạt con số tương tự trong chưa đầy 2 tuần. Riêng Làng ế vợ 12 cũng nhanh chóng tích lũy hàng trăm nghìn lượt xem ít ngày sau khi ra mắt.

Hai thương hiệu kỳ cựu Làng ế vợ và Đại gia chân đất duy trì công thức quen thuộc: giữ bộ khung diễn viên ổn định qua nhiều năm nhưng thay đổi câu chuyện theo thời sự.

Đại gia chân đất tiếp tục quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo, NSND Chí Trung, cùng các gương mặt quen thuộc Thanh Hương, Thanh Tú, Hiệp Gà, Hoàng Yến, Xuân Nghĩa... Phim đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như NSƯT Quang Thắng, Tiến Lộc, Thanh Hằng để tạo thêm màu sắc.

Phần lớn các phim hài Tết hiện được phát hành miễn phí trên YouTube, nên nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo. Thương hiệu tài trợ xuất hiện dày đặc thông qua lời thoại, bối cảnh hoặc tình huống kịch bản.

Ở Làng ế vợ 12, các nhân vật liên tục ghé thăm cửa hàng, doanh nghiệp để vận động tài trợ, qua đó lồng ghép trực tiếp tên tuổi và thông tin nhãn hàng vào nội dung phim.

Chất lượng chưa đi đôi số lượng

Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, châm biếm giúp phim hài Tết không chỉ là món ăn tinh thần quen thuộc, mà còn là một thị trường cạnh tranh, nơi các ê-kíp phải liên tục làm mới mình để giữ chân khán giả trong mỗi mùa đoàn viên.

Về mặt nội dung, nhiều dự án năm nay tiết chế đáng kể các mảng miếng dung tục, nhảm nhí từng khiến dòng phim hài Tết nhiều năm trước vấp phải chỉ trích. Tuy nhiên, việc giảm yếu tố gây sốc không đồng nghĩa tất cả tác phẩm đều hấp dẫn hơn về kịch bản.

Một số ê-kíp thử nghiệm đề tài lạ. Ra ngõ gặp tiên của Trung Ruồi xoay quanh nàng tiên 1.800 tuổi Ngọc Xuân - con gái Ngọc Hoàng - vô tình rơi xuống hạ giới và gặp tai nạn do nhân vật của Trung Ruồi gây ra. Từ đó kéo theo chuỗi tình huống trớ trêu. Ý tưởng mang màu sắc giả tưởng, nhiều chi tiết bị nhận xét thiếu logic.

Nhân vật Ngọc Xuân được xây dựng là tiên nữ nhưng tính cách ngô nghê, lời thoại gượng gạo. Diễn xuất của nữ chính cũng chưa thực sự tự nhiên. Phim định hướng hài nhẹ nhàng, song các tình huống chưa đủ thú vị để giữ nhịp hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc lồng ghép quảng cáo dày đặc khiến trải nghiệm xem bị ngắt quãng.

Xuân Hạ được Thu Đông có nhiều tình tiết nhảm nhí, cố tạo miếng cười gượng ép, vô lý.

Xuân Hạ được Thu Đông do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, có sự tham gia của Hoài Linh, Vân Trang, Mạc Văn Khoa, Lâm Nguyễn và Cẩm Tú, chọn hướng tình cảm - gia đình. Phim kể chuyện thiếu gia Xuân đem quà đến bệnh viện từ thiện nhưng bị y tá Hạ hiểu nhầm là bệnh nhân tâm thần và tiêm thuốc an thần. Từ sự cố này, hai người nảy sinh tình cảm, song vấp phải sự phản đối từ gia đình cô gái.

Dù quy tụ dàn diễn viên quen mặt, phim nhận nhiều phản hồi trái chiều. Nhịp truyện bị cho là quá vội: nhân vật vừa gặp đã yêu, nhanh chóng chuyển sang ra mắt gia đình. Một số khán giả nhận xét kịch bản mang nét tương đồng với một phim Mỹ.

Tính cách nhân vật thiếu nhất quán khi Xuân ban đầu lịch thiệp nhưng về sau bị đẩy sang hướng lố lăng. Cảnh nam chính gặp gia đình bạn gái với trang phục kỳ dị, đội lồng chim trên đầu, hay hành động hôn tay mẹ người yêu rồi hôn môi bạn gái trước mặt mọi người bị xem là gượng ép.

Nhiều miếng hài bị đánh giá cũ kỹ, thậm chí phản cảm. Một phân đoạn gây tranh cãi là cảnh nhân vật cha của Hạ do Hoài Linh thể hiện gặp sự cố hết giấy, mất nước trong nhà vệ sinh. Người vợ do Vân Trang đảm nhận sau đó gọi cả Xuân và hàng loạt người làm vào nhà vệ sinh giúp xử lý đã dẫn đến những tình huống rất kỳ quặc.

Cụ thể, nhóm người này nhấc bổng người đàn ông ra để kiểm tra bồn vệ sinh có hư hại hay không dẫn đến vỡ cả bồn cầu. Từ đây, họ lấy keo 502 để gắn bồn cầu nhưng lại vô tình dán luôn người đàn ông. Chuỗi sự việc bị cho là vô lý, nhảm nhí, cũ kỹ, tạo tiếng cười gượng thay vì hài hước tự nhiên.

Ở nhóm series lâu năm, Làng ế vợ vẫn bị nhận xét lạm dụng lời thoại chửi tục và các mảng gây cười cũ như ngoại hình răng vẩu hay hình tượng mê gái.

Đại gia chân đất cũng tiếp tục khai thác mô típ đại gia "dởm" háo sắc, đan xen các nhân vật nữ ăn mặc gợi cảm. Những công thức quen thuộc này giúp phim giữ được tệp khán giả trung thành, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận về sự lặp lại và thiếu đổi mới của hài Tết.