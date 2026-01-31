Vừa qua, Siu Black phải hủy show ở Đà Lạt vì sức khỏe không cho phép. Nữ ca sĩ nhập viện và được gia đình chăm sóc.

Mới đây, đại diện gia đình lên tiếng về tình hình sức khỏe hiện tại của Siu Black. Theo gia đình, từ cuối 2025, Siu Black bị tiểu đường cùng một số vấn đề sức khỏe khác do tuổi cao. Tuy nhiên, tình hình không căng thẳng và nghiêm trọng như nhiều trang tin tức đã đưa.

Về việc hủy show ở Đà Lạt cách đây ít ngày, đại diện gia đình giải thích Siu Black vẫn có thể hát được nhưng vì hơi mệt và mong muốn chương trình diễn ra một cách trọn vẹn, tốt đẹp nhất, nữ ca sĩ quyết định rút khỏi sự kiện.

Sức khỏe của Siu Black thời gian qua gây lo lắng. Ảnh: FBNV.

“Sau khi diễn ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, chị Siu Black bị mệt nên đã vào bệnh viện. Tại đây, chồng và các con thay nhau chăm sóc chị. Hiện tại, chị đã khỏe hơn nhiều. Sắp tới, chị sẽ diễn ở Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt…”, gia đình thông báo.

Hôm 28/1, Siu Black thông báo không thể tham gia đêm nhạc diễn ra ngày 29/1 tại Đà Lạt với lý do sức khỏe.

“Siu Black xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả và gửi lời xin lỗi đặc biệt đến BTC chương trình. Đáng lẽ ngày mai 29/1, Siu Black có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ, giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương. Tuy nhiên, vì sức khỏe nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị. Sau khi sức khỏe tốt nhất, Siu Black xin hứa gặp lại khán giả và BTC sớm nhất tại Đà Lạt để trả lại ân tình này”, nữ ca sĩ viết.

Ca sĩ ngất xỉu tại nhà riêng từ giữa tháng 10/2025 rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Sau đó, tình hình của ca sĩ chuyển nặng. Cô không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh.

Do đó, gia đình xin chuyển nữ ca sĩ về bệnh viện ở Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tới 29/10/2025, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông báo nữ ca sĩ đã khỏe lại sau vài ngày điều trị, đồng thời cảm ơn khán giả luôn yêu mến, động viên.

Siu Black được xuất viện vào 1/11/2025. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe nữ ca sĩ hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương.

Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Trước khi nhập viện, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn.