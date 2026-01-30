Tình trạng đáng báo động của con gái Choi Jin Sil

Con gái Choi Jin Sil là Choi Jun Hee cho biết sau chuyến công tác ở Busan cô bị ớn lạnh, đau nhức toàn thân. Tình cảnh của nữ diễn viên gây lo ngại.

Choi Jun Hee - con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil - mới đây chia sẻ về vấn đề sức khỏe, tờ My Daily đưa tin. Ngày 29/1, Choi Jun Hee viết: "Tôi vừa trở về từ chuyến công tác ở Busan và lập tức bị ớn lạnh, đau nhức toàn thân đến mức cảm thấy như sắp nôn. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi lạnh cóng, nhưng miệng lại nóng ran. Có chuyện gì vậy?".

Choi Jun Hee đăng kèm hình ảnh chụp một số viên thuốc, bao gồm thuốc hạ sốt. Tình cảnh của cô làm dấy lên lo ngại. Choi Jun Hee là con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Cô từng gây chú ý khi tiết lộ nặng đến 96 kg do mắc bệnh lupus, nhưng sau đó giảm xuống còn 41 kg nhờ ăn kiêng.

Tình trạng gây lo ngại của Choi Jun Hee. Ảnh: My Daily.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Cô đã ký hợp đồng độc quyền với công ty Y Bloom vào năm 2023, nhưng sau đó chấm dứt hợp đồng. Hiện, cô làm công việc người mẫu, thực hiện vlog về làm đẹp.

Choi Jin Sil sinh năm 1968, tham gia ngành giải trí từ năm 1988. Cô được mệnh danh diễn viên quốc dân của Hàn Quốc sau khi tham gia nhiều phim nổi tiếng như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma, Kỳ nghỉ ở Seoul...

Năm 2000, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, hai người ly hôn. Lý do được tiết lộ là Choi Jin Sil bị chồng bạo hành. Nữ diễn viên qua đời năm 2008.