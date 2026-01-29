Kim Thần bị tố gây tai nạn, bỏ trốn

Nữ diễn viên Trung Quốc Kim Thần bị tố gây tai nạn, sau đó rời khỏi hiện trường và để trợ lý đứng ra nhận trách nhiệm.

Ngày 29/1, thông tin liên quan đến diễn viên Kim Thần bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, chủ đề “Kim Thần bị tố gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường” leo lên vị trí thịnh hành trên Weibo, tờ China đưa tin.

Một tài khoản cáo buộc Kim Thần là người điều khiển phương tiện gây tai nạn, sau đó rời khỏi hiện trường và để trợ lý đứng ra nhận trách nhiệm. Vụ việc được cho là xảy ra vào 16/3/2025 tại quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Kim Thần bị cáo buộc lái xe gây tai nạn. Ảnh: ELLE.

Đến thời điểm báo chí Trung Quốc đăng tải các bài viết liên quan, phía Kim Thần vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Phóng viên Red Star News cho biết đã trực tiếp liên hệ với người tố giác. Người này tiếp tục khẳng định các thông tin mình công bố là “hoàn toàn đúng sự thật”. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, phóng viên phát hiện Giấy chứng nhận xác định tai nạn giao thông đường bộ do cảnh sát giao thông cấp - tài liệu được chính người tố giác đăng tải - lại ghi nhận người điều khiển phương tiện không phải Kim Thần.

Trước những chi tiết chưa thống nhất, Red Star News tiếp tục liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông Kha Nam, thành phố Thiệu Hưng. Đại diện đơn vị này xác nhận cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác để tiến hành điều tra và hiện vụ việc vẫn trong quá trình làm rõ.

Kim Thần sinh ngày 5/9/1990 tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân gian, trước khi bước chân vào lĩnh vực giải trí. Nữ diễn viên ra mắt công chúng vào năm 2011 với bộ phim Wuxia Peacock Feather. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Pháp sư Vô Tâm, Nữ y Minh phi truyện, Tiên kiếm kỳ hiệp 5…

Hiện tại, diễn biến vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, trong khi dư luận tiếp tục chờ phản hồi chính thức từ phía Kim Thần.