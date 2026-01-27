Chồng Trần Tuyết Ngưng bị tố ngoại tình chỉ sau một tuần cưới

Chồng của ca sĩ Trần Tuyết Ngưng vướng cáo buộc ngoại tình, thậm chí có con riêng. Sự việc đang gây xôn xao dư luận.

Theo World Journal, cuộc hôn nhân của ca sĩ Trần Tuyết Ngưng và người chồng giàu có tên Lý Thụy Tân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Lý do là ngày 24/1, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn được cho là giữa Lý Thụy Tân và một phụ nữ.

Các tin nhắn được gửi vào 23/12/2025 - thời điểm trước khi Lý Thụy Tân tổ chức lễ cưới với Trần Tuyết Ngưng. Nội dung tin nhắn bao gồm yêu cầu mua bao cao su, mã xác nhận đặt phòng tại một khách sạn ở khu vực Đông Bắc Kinh. Kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn là bài viết dài của người phụ nữ. Người này cáo buộc Lý Thụy Tân “ngoại tình trước khi đăng ký kết hôn”.

Thông tin này lập tức gây xôn xao, đặc biệt trong bối cảnh Trần Tuyết Ngưng và Lý Thụy Tân công bố đăng ký kết hôn vào 22/11/2025 rồi tổ chức hôn lễ hôm 17/1. Tức chỉ trong khoảng 1 tuần kể từ khi tổ chức hôn lễ, 2 người đã gặp sóng gió.

Trần Tuyết Ngưng tổ chức lễ cưới chỉ 1 tuần trước khi sóng gió nổ ra. Ảnh: Sohu.

Thậm chí, trong ngày cưới với Trần Tuyết Ngưng, người phụ nữ cũng nhắn cho Lý Thụy Tân và bày tỏ sự phẫn uất. Lý Thụy Tân chỉ phản hồi ngắn gọn bằng lời xin lỗi.

Tuy nhiên, tới tối 24/1, một tài khoản đăng lời xin lỗi công khai. Người này thừa nhận các đoạn hội thoại và thông tin đặt phòng khách sạn đều là giả mạo. Chúng được tạo ra với mục đích “lợi dụng độ nổi tiếng”.

Trước áp lực dư luận, Lý Thụy Tân đăng tải các giấy tờ liên quan đến bất động sản cá nhân nhằm bác bỏ cáo buộc “đại gia giả mạo”, đồng thời cho biết đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Anh không trực tiếp đề cập đến mối quan hệ cá nhân, nhưng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Trần Tuyết Ngưng kèm dòng trạng thái “Mọi chuyện đều ổn” để trấn an dư luận.

Tối 25/1, Trần Tuyết Ngưng đăng ảnh đi xem concert BlackPink cùng chồng nhưng không phản hồi về các cáo buộc.

Sự việc chưa dừng ở đó. Tới 26/1, một số tài khoản mạng lan truyền thông tin Lý Thụy Tân có con riêng. Trước tin đồn, anh đăng tuyên bố khẳng định mẹ của đứa trẻ không phải “bạn gái cũ”. Lý Thụy Tân nhấn mạnh các mối quan hệ trong quá khứ đã kết thúc rõ ràng và hiện tại hôn nhân của anh với Trần Tuyết Ngưng vẫn ổn định, theo Sohu.

Trần Tuyết Ngưng là ca sĩ trẻ nổi lên trên Douyin nhờ các bản hit như Màu xanh lá (Lục Sắc), Tiệm rượu của anh đã đóng cửa với em… Cô đăng ký kết hôn với Lý Thụy Tân sau khoảng 6 tháng hẹn hò.