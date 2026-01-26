Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa con trai đi chơi

Ly hôn nhiều năm nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn gặp nhau để cùng chăm sóc, đưa con trai Tiểu Bọt Biển đi chơi.

Kể từ khi xác nhận ly hôn vào năm 2022, Angelababy (Dương Dĩnh) và Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện hoặc liên quan đến nhau. Mới đây, hình ảnh cặp sao cùng có mặt tại Disneyland Thượng Hải vào 25/1 tiếp tục trở thành đề tài bàn luận, theo Ettoday.

Theo những hình ảnh được ghi lại, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều lựa chọn trang phục đơn giản với tông màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang nhằm hạn chế sự chú ý. Cả 2 hòa mình vào dòng người tại khu vui chơi. Dù vậy, sự xuất hiện chung của 2 nghệ sĩ vẫn nhanh chóng bị công chúng nhận ra.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng nhau đưa con trai đi chơi. Ảnh: Ettoday.

Nguồn tin cho biết chuyến đi này liên quan đến sinh nhật lần thứ 9 sắp tới của bé Tiểu Bọt Biển. Trong suốt chuyến đi, Huỳnh Hiểu Minh đi phía trước, trAngelababy theo sát phía sau và nắm tay con trai.

Đáng chú ý, dù hầu như không có sự tương tác trực tiếp giữa 2 người, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc chăm sóc con. Ở cuối chuyến đi, Angelababy tự nhiên đưa túi đồ cho chồng cũ cầm giúp. Trước khi rời đi cùng con trai, cô còn nhắc Tiểu Bọt Biển chào tạm biệt bố, Ettoday cho biết.

Những khoảnh khắc này cho thấy, dù mối quan hệ hôn nhân đã khép lại, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn duy trì sự gắn kết trong vai trò làm cha mẹ. Cặp sao được cho là đang theo đuổi mô hình nuôi dạy con “ly hôn nhưng không chia lìa”, cùng đồng hành trong quá trình trưởng thành của con trai.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn năm 2022. Ảnh: Zaobao.

Sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha. Ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh đăng lên Weibo để công bố mối quan hệ của anh với Diệp Kha. Nam diễn viên viết: "Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Sau khi mối quan hệ của họ chính thức được công bố, Diệp Kha vướng hàng loạt ồn ào khác nhau. Cô bị chồng cũ tố lăng nhăng. Ngoài ra, Diệp Kha bị tố tham gia lớp học “săn đại gia”...

Tới giữa 2025, Diệp Kha xác nhận đã sinh con đồng thời cho biết cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại cho cô nhiều dấu ấn, chẳng hạn nguyên tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh. Tất cả điều này sẽ không bị lãng quên kể cả khi 2 người chia tay.

Trong khi đó, Angelababy gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn. Đến cuối 2025, cô mới bắt đầu được hoạt động trở lại nhưng lịch trình cũng ít ỏi.