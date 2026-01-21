Kiều nữ Nhật Bản bị xét xử

Nữ diễn viên Nhật Bản Ryoko Yonekura từng bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở vì cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy.

Theo thông tin từ FNN và nhiều công ty truyền thông Nhật Bản vào 21/1, nữ diễn viên Ryoko Yonekura bị truy tố, đưa ra xét xử với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy.

Cuối 2025, Yonekura lần đầu lên tiếng về vụ việc trên trang web chính thức. Nữ diễn viên thừa nhận bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở. “Đúng là cơ quan thực thi pháp luật đã vào nhà tôi. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết”, Ryoko Yonekura chia sẻ.

Ryoko Yonekura bị truy tố. Ảnh: Mynavi.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 10/2025, khi Bunshun Online đăng tải bài viết cho biết Yonekura bị tình nghi vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy. Cùng thời điểm, truyền thông Nhật Bản cũng tiết lộ sự tồn tại của một người đàn ông, tạm gọi là “X”. Người này là vũ công tango đến từ Argentina và được cho là bạn trai của Yonekura, từng sống cùng cô tại căn nhà bị khám xét.

Theo các nguồn tin, Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Sở Y tế, Lao động và Phúc lợi khu vực Kanto-Shinetsu đã mở rộng điều tra, không chỉ nhắm vào Yonekura mà cả ông X. Ông này cũng vướng nghi vấn tàng trữ chung chất cấm. Tuy nhiên, người đàn ông đã rời khỏi Nhật Bản ngay trước cuộc đột kích diễn ra vào tháng 8/2025.

Giới chức cho biết X từng di chuyển qua lại giữa Argentina và Nhật Bản, nhưng kể từ thời điểm rời đi, người này dường như chưa trở lại. Hiện tại, nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc vẫn bỏ ngỏ: số ma túy bị thu giữ thuộc về ai - Yonekura hay ông X - và liệu người đàn ông được cho là nắm giữ nhiều thông tin then chốt này có quay lại Nhật Bản để hợp tác điều tra hay không.

Giữa lúc vụ việc tiếp tục gây chú ý, Dubai bất ngờ được nhắc đến như một địa điểm X có thể đang lưu trú. Thành phố này vốn là điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng, đồng thời phát triển thành trung tâm du lịch và quốc tế, thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại, sự chú ý không chỉ dồn vào cáo buộc nhằm vào Ryoko Yonekura, mà còn hướng về ông X - người được cho là nắm giữ những thông tin quan trọng liên quan đến vụ án. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông này sớm quay trở lại Nhật Bản và hợp tác với cơ quan điều tra sẽ là yếu tố then chốt giúp làm sáng tỏ các nghi vấn đang bao trùm vụ việc.

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, nổi tiếng với các tác phẩm tiêu biểu như Love Revolution, Plastic Surgery Beauty, Black Leather Notebook, The Way of the Beast, Doctor-X ~Surgeon Michiko Daimon~…