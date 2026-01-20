AI tái sinh ngành giải trí Hàn Quốc

Các cơ quan quản lý lẫn người trong ngành đều đang tích cực ứng dụng AI với mục tiêu phát triển nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

“Trí tuệ nhân tạo (AI), vượt ra ngoài vai trò của một công cụ hỗ trợ, đang dần trở thành bản sắc của ngành giải trí” - nhận định này được tờ Mediayouth đưa ra trong bài phân tích đăng tải gần đây. Trong khi đó, tờ Iconsumer nhận định: “Ngành giải trí được tái sinh nhờ trí tuệ nhân tạo”.

Theo Kbau, làn sóng AI toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hầu hết lĩnh vực công nghiệp tại Hàn Quốc, trong đó ngành giải trí, nghệ thuật nổi lên như một trong những lĩnh vực đón nhận nhanh và sâu nhất.

Với mục tiêu chung là giảm chi phí sản xuất, tối ưu hiệu suất và mở ra những cơ hội việc làm mới, cả chính phủ lẫn ngành công nghiệp nội dung đều thể hiện thái độ tích cực trong việc thúc đẩy AI trở thành một phần của hệ sinh thái giải trí.

AI không còn là công cụ phụ trợ

Trong ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc, AI đang dần vượt qua vai trò hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần. Công nghệ này trở thành yếu tố cốt lõi trong việc định hình tầm nhìn chiến lược của các công ty giải trí, đồng thời đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng chiến lược để tạo ra các mô hình doanh thu và thị trường mới.

Từ điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, trò chơi điện tử đến nghệ thuật biểu diễn, AI đang làm thay đổi căn bản không chỉ cách thức sản xuất nội dung mà còn cả trải nghiệm tiêu dùng. Trong ngắn hạn, AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí các khâu như dựng phim, hòa âm hay dịch phụ đề. Về trung và dài hạn, vai trò của công nghệ này còn mở rộng hơn nữa, với sự xuất hiện của các thần tượng ảo, con người kỹ thuật số, những sân khấu kết hợp giữa ca sĩ thật và hình ảnh 3D do AI điều phối, hay các nền tảng phát trực tuyến cá nhân hóa sâu.

Trong các chương trình giải trí Hàn Quốc, AI đang được sử dụng để hỗ trợ viết kịch bản và đưa ra các đề xuất về bố cục cảnh quay. Ở khâu sản xuất phim truyền hình, nó được sử dụng để xây dựng bối cảnh kỹ thuật số và tự động hóa việc hiệu chỉnh màu sắc, cùng nhiều ứng dụng khác.

Hình ảnh trong bộ phim Wonderland. Ảnh: Vogue.

Những bộ phim nổi tiếng thời gian qua như Taxi Driver 3, Nữ hoàng nước mắt hay Wonderland đều ứng dụng thành công AI. Wonderland tận dụng công nghệ AI trong suốt quá trình sản xuất. Một số lời thoại của nhân vật AI Sung Jun được tái tạo bằng công nghệ AI tạo sinh, mô phỏng giọng nói của diễn viên Gong Yoo.

Hay, trong tập 2 của bộ phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt, cảnh nhân vật Hong Hae In (Kim Ji Won) đi xuyên qua khu rừng phủ đầy tuyết cũng được tạo bằng AI.

Bộ phim One More Pumpkin giành giải nhất tại Liên hoan phim AI Dubai. Tác phẩm này được sản xuất hoàn toàn bằng AI tạo sinh, từ kịch bản đến âm nhạc và chỉ mất 5 ngày hoàn thiện do không cần quay phim người thật hay hậu kỳ truyền thống.

Không chỉ ở nước ngoài, các liên hoan phim trong nước cũng bắt đầu chính thức công nhận phim AI. Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon trở thành sự kiện đầu tiên tại Hàn Quốc tổ chức hạng mục Cuộc thi phim AI, trong khi Liên hoan phim trí tuệ nhân tạo quốc tế Busan tiếp nhận các tác phẩm dài từ 3 đến 15 phút được sản xuất một phần hoặc toàn bộ bằng AI.

Việc AI tham gia sâu vào quy trình sản xuất đang thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ngành điện ảnh, cho phép các đạo diễn và nhà sáng tạo mới nổi tiếp cận sản xuất phim với chi phí thấp hơn, nhắm đến những nhóm khán giả chuyên biệt - điều vốn rất khó trong hệ thống truyền thống.

Cơ hội và thách thức song hành

Trong lĩnh vực Kpop, AI cũng đang được xem là một tài sản chiến lược. HYBE là một trong những công ty tiên phong khi kết hợp dữ liệu người hâm mộ với nền tảng AI để cá nhân hóa trải nghiệm fandom. Thông qua việc phân tích khối lượng lớn bình luận, tin nhắn và dữ liệu tương tác, công ty này điều chỉnh chiến lược giao tiếp, từ đó xây dựng cấu trúc tương tác 2 chiều giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

SM Entertainment tập trung vào phát triển các nghệ sĩ AI, điển hình là ca sĩ ảo Naevis thông qua đầu tư chung với OBEN, một công ty AI có trụ sở tại Mỹ chuyên về các nhân vật ảo. Công ty này còn ra mắt nhóm nhạc aespa gồm 4 thành viên người thật và 4 thành viên ảo.

Ca sĩ ảo Naevis. Ảnh: ELLE.

YG Entertainment thành lập công ty con mang tên YG Plus để sản xuất nội dung dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hayeon, em gái của Taeyeon (SNSD), đã ra mắt với ca khúc Eyes Onew được sáng tác bởi phần mềm soạn nhạc AI EVOM, do công ty khởi nghiệp Creative Mind phát triển. Hoạt động này đánh dấu sự khởi đầu của phong trào soạn nhạc AI.

AI cũng đang được mở rộng phạm vi sáng tạo trong âm nhạc, từ sáng tác đến trình diễn. Thay vì thay thế con người, công nghệ này đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ, giúp nghệ sĩ lựa chọn và tinh chỉnh những ý tưởng tiềm năng từ hàng loạt bản nháp do AI tạo ra.

Trong nghệ thuật biểu diễn, các thử nghiệm như thần tượng ảo, hòa nhạc 3D hay biểu diễn tương tác đang mở ra những mô hình doanh thu mới. Chương trình Elvis Evolution ra mắt tại Anh năm 2025, gây chú ý với việc tái hiện sống động hình ảnh Elvis Presley từ dữ liệu lưu trữ, nhưng cũng vấp phải tranh cãi về khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và trải nghiệm thực tế của khán giả.

AI không đơn thuần là công nghệ tự động hóa ngành giải trí, mà đang trở thành lực lượng định hình toàn bộ cấu trúc của ngành. Trong bối cảnh siêu kết nối, khả năng thiết kế dữ liệu, xây dựng thuật toán và điều phối trải nghiệm người dùng ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhất của các công ty truyền thông.

aespa có 4 thành viên ảo. Ảnh: SM Entertainment.

Giải trí trong kỷ nguyên AI không phải câu chuyện công nghệ thay thế con người, mà là quá trình cùng tồn tại, trong đó vai trò của con người trong việc thiết kế, giám sát và định hướng công nghệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngành giải trí Hàn Quốc, đang phát triển song song với AI, hiện đứng trước một bước ngoặt mang tính quyết định cho tương lai.

Tại Diễn đàn Tri thức Thế giới lần thứ 25 do báo MBN tổ chức, Lee Soo Man, cựu giám đốc sản xuất của SM Entertainment và được coi là "cha đẻ của Kpop" tuyên bố: “Tôi hoan nghênh kỷ nguyên AI. Tôi tin nó sẽ cách mạng hóa sự tiện lợi trong việc sáng tạo và sản xuất âm nhạc, cũng như các công việc liên quan đến âm nhạc”.

Trong cuộc trò chuyện với YTN vào cuối 2025, Chủ tịch Lee Sang Hoon của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc nhận định AI đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một công nghệ chủ chốt, làm thay đổi căn bản cách sản xuất nội dung nước này.

Tuy nhiên, sự phát triển của ca sĩ ảo và công nghệ tổng hợp giọng nói bằng AI vẫn đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến bản quyền, cơ chế bồi thường, tính minh bạch. Nếu những vấn đề này không được giải quyết thỏa đáng, tính bền vững của mô hình giải trí dựa trên AI sẽ khó được đảm bảo.

Ngoài ra, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ AI cũng kéo theo nhiều tác động tiềm tàng khác. Cuộc đình công tại Hollywood là ví dụ điển hình, khi những lo ngại xoay quanh nguy cơ mất việc của diễn viên, vấn nạn deepfake, cũng như vi phạm bản quyền và quyền hình ảnh bùng nổ mạnh mẽ.