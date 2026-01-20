Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lee Young Ji gợi cảm sau khi giảm 13 kg

  • Thứ ba, 20/1/2026 06:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lee Young Ji giảm 13 kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống. Cô chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe như bắp cải, cà chua, chuối...

Ngày 18/1, tờ Sports Khan đưa tin công ty quản lý đăng tải những tấm ảnh mới của Lee Young Ji lên các tài khoản mạng xã hội chính thức. Trong những bức ảnh này, Lee Young Ji rũ bỏ hình ảnh tươi tắn và giản dị trước đây. Nữ rapper thể hiện phong thái trưởng thành, quyến rũ và tự tin hơn.

Lee Young Ji anh 1

Hình ảnh mới của Lee Young Ji. Ảnh: Sports Khan.

Nữ rapper thậm chí gây bàn tán khi lần hiếm hoi thử phong cách gợi cảm, táo bạo. Trong bộ hình, Lee Young Ji xuất hiện với bộ trang phục hở vai màu be kết hợp tất chân hoặc phối hợp áo ống với quần thể thao. Vóc dáng của nữ rapper được nhận xét là thon gọn hơn hẳn trước đây.

Trước đó, Lee Young Ji tiết lộ bí quyết giảm 13 kg thông qua kênh YouTube của Vogue Korea. Cô chia sẻ bản thân ngừng ăn đồ ăn giao tận nhà và kiểm soát chế độ ăn uống bằng những nguyên liệu đơn giản như bắp cải, cà chua, chuối…

Lee Young Ji anh 2Lee Young Ji anh 3

Nữ rapper khoe vóc dáng sau khi giảm cân. Ảnh: Sports Khan.

Lee Young Ji sinh năm 2002 là một rapper người Hàn Quốc. Cô chiến thắng chương trình High School Rapper 3 và Show Me the Money 11, sau đó đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của Not Much Prepared. Cô phát hành EP đầu tiên mang tên 16 Fantasy vào giữa 2024.

Ngoài vai trò rapper, Lee Young Ji còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc. Cô được tham gia nhiều chương trình khác nhau nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn và tự nhiên.

Minh Hạo

Lee Young Ji Show Me the Money

