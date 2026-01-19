Hình ảnh chưa hé lộ của Trúc Anh

Trúc Anh nổi tiếng từ phim "Mắt biếc". Thời gian qua, nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe nên tạm dừng đóng phim.

Mới đây, Trúc Anh chia sẻ loạt ảnh chụp cách đây 10 năm, kèm câu chuyện về giai đoạn đầu đời khi chưa bước chân vào showbiz. Theo nữ diễn viên, năm 2016 cô vừa tốt nghiệp THPT và đang làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng mỹ phẩm.

Trong bài đăng, Trúc Anh nhắc lại một câu nói từng để lại dấu ấn sâu sắc với cô trong những ngày đầu theo đuổi diễn xuất. Khi đó, sau một buổi casting không thành công, cô được góp ý: “Về học diễn thêm nha Trúc Anh. Phim này, em rớt chắc rồi. Nhưng ráng đi casting nhiều, rồi cơ hội sẽ tới”.

Hình ảnh cách đây 10 năm của Trúc Anh. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên cho biết chính lời động viên thẳng thắn ấy đã trở thành động lực để cô không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dù phải đối mặt với nhiều lần bị từ chối.

“You didn’t give up then, so there’s absolutely no reason for me to give up now” (Tạm dịch: Khi ấy mình đã không bỏ cuộc, nên bây giờ không có lý do gì để từ bỏ), Trúc Anh viết.

Trúc Anh, sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Mắt biếc. Sau đó, cô tiếp tục tham gia dự án phim Thiên thần hộ mệnh cũng của đạo diễn Victor Vũ ra rạp giữa năm 2021. Từ đó, Trúc Anh khá im ắng và gần như không tham gia hoạt động giải trí hay đóng phim.

Tới 2022, có thông tin Trúc Anh bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Cộng thêm việc tăng 8 kg sau dịch bệnh Covid-19, Trúc Anh khá mặc cảm.

Tới 2025, nữ diễn viên tiết lộ cân nặng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025 của cô dao động từ 80 đến gần 82 kg, khiến cô sốc. Từ 6/3/2025, cô bắt đầu chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, đạt được kết quả tích cực dù chưa chia sẻ con số cụ thể. Cô gọi quá trình nỗ lực với sự hỗ trợ, động viên từ huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt hàng trăm bình luận khích lệ của fan là hành trình truyền cảm hứng.