Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hình ảnh chưa hé lộ của Trúc Anh

  • Thứ hai, 19/1/2026 18:16 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trúc Anh nổi tiếng từ phim "Mắt biếc". Thời gian qua, nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe nên tạm dừng đóng phim.

Mới đây, Trúc Anh chia sẻ loạt ảnh chụp cách đây 10 năm, kèm câu chuyện về giai đoạn đầu đời khi chưa bước chân vào showbiz. Theo nữ diễn viên, năm 2016 cô vừa tốt nghiệp THPT và đang làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng mỹ phẩm.

Trong bài đăng, Trúc Anh nhắc lại một câu nói từng để lại dấu ấn sâu sắc với cô trong những ngày đầu theo đuổi diễn xuất. Khi đó, sau một buổi casting không thành công, cô được góp ý: “Về học diễn thêm nha Trúc Anh. Phim này, em rớt chắc rồi. Nhưng ráng đi casting nhiều, rồi cơ hội sẽ tới”.

Truc Anh anh 1Truc Anh anh 2Truc Anh anh 3

Hình ảnh cách đây 10 năm của Trúc Anh. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên cho biết chính lời động viên thẳng thắn ấy đã trở thành động lực để cô không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dù phải đối mặt với nhiều lần bị từ chối.

“You didn’t give up then, so there’s absolutely no reason for me to give up now” (Tạm dịch: Khi ấy mình đã không bỏ cuộc, nên bây giờ không có lý do gì để từ bỏ), Trúc Anh viết.

Trúc Anh, sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Mắt biếc. Sau đó, cô tiếp tục tham gia dự án phim Thiên thần hộ mệnh cũng của đạo diễn Victor Vũ ra rạp giữa năm 2021. Từ đó, Trúc Anh khá im ắng và gần như không tham gia hoạt động giải trí hay đóng phim.

Tới 2022, có thông tin Trúc Anh bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Cộng thêm việc tăng 8 kg sau dịch bệnh Covid-19, Trúc Anh khá mặc cảm.

Tới 2025, nữ diễn viên tiết lộ cân nặng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025 của cô dao động từ 80 đến gần 82 kg, khiến cô sốc. Từ 6/3/2025, cô bắt đầu chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, đạt được kết quả tích cực dù chưa chia sẻ con số cụ thể. Cô gọi quá trình nỗ lực với sự hỗ trợ, động viên từ huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt hàng trăm bình luận khích lệ của fan là hành trình truyền cảm hứng.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Minh Hạo

Trúc Anh Victor Vũ Mắt biếc

  • Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt, thường được gọi là Victor Vũ là một đạo diễn phim, nhà biên kịch phim, nhà sản xuất phim và dựng phim người Mỹ gốc Việt. Bộ phim đầu tiên Victor Vũ đạo diễn là phim ngắn mang tên "Firecracker" (1997). Anh nổi tiếng qua các bộ phim hài "Chuyện tình xa xứ", "Cô dâu đại chiến", phim cổ trang võ thuật "Thiên Mệnh Anh Hùng". Victor giành giải thưởng "Đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng (2012).

    Bạn có biết: Quả tim máu là bộ phim thành công nhất của Victor Vũ về phương diện thương mại. Ra mắt năm 2014, Quả tim máu đạt doanh thu phòng vé 86 tỷ đồng

    • Ngày sinh: 25/11/1975
    • Nơi sinh: California, Mỹ
    • Vợ: Đinh Ngọc Diệp
    • Phim tiêu biểu: Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu, Lôi báo,...

    Facebook

Đọc tiếp

Kieu My truoc ngay cuoi hinh anh

Kiều My trước ngày cưới

3 giờ trước 15:57 19/1/2026

0

Kiều My tổ chức lễ cưới trong tháng 1. Nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" được cầu hôn tại Hàn Quốc từ cuối năm 2025.

Su tan vo cua bo doi dep bac nhat nhac Viet hinh anh

Sự tan vỡ của bộ đôi đẹp bậc nhất nhạc Việt

13 giờ trước 06:08 19/1/2026

0

Trong những năm bên nhau, Tóc Tiên và Touliver luôn là cặp sao được công chúng quan tâm, chú ý. Họ duy trì đời sống hôn nhân sạch, không scandal với hành trình phát triển ấn tượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý