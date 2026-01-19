Sự tan vỡ của bộ đôi đẹp bậc nhất nhạc Việt

Trong những năm bên nhau, Tóc Tiên và Touliver luôn là cặp sao được công chúng quan tâm, chú ý. Họ duy trì đời sống hôn nhân sạch, không scandal với hành trình phát triển ấn tượng.

Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân gần 6 năm của bộ đôi có thể nói là đẹp nhất thị trường nhạc Việt. Nhưng, sự bàn tán, quan tâm của công chúng về họ vốn đã kéo dài nhiều năm, nhất là giai đoạn cuối 2025 khi tin đồn rạn nứt nổ ra, không vì thế mà kết thúc.

Bằng chứng là ngay sáng 18/1, Touliver vướng tin hẹn hò một ca sĩ trẻ. Việc này đã khiến cuộc tình giữa anh với Tóc Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Từng là sự yêu thích, ngưỡng mộ nay chỉ còn lại tiếc nuối. Có thể chính cảm xúc đó của công chúng dành cho cặp sao khiến họ luôn là tâm điểm chú ý.

Chuyện tình đặc biệt của Tóc Tiên và Touliver

Cột mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ là năm 2015, khi họ cùng tham gia chương trình The Remix và được xếp chung đội. Thời điểm đó, cả Tóc Tiên và Touliver chưa phải ngôi sao hạng A của thị trường âm nhạc như hiện tại. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 vừa từ thị trường hải ngoại trở về, với khán giả trong nước cô gần như bắt đầu từ con số 0 còn Touliver cũng chủ yếu làm việc với giới underground.

Cũng như khán giả, chính 2 nghệ sĩ cũng không biết gì về đối phương. Họ còn rất khác biệt trong phong cách âm nhạc, dẫn đến phải tới giữa chương trình The Remix, cả 2 mới bắt đầu thân thiết. Thậm chí, ngày mới gặp, Touliver nghĩ “Tóc Tiên là gái hư”. Ngược lại, Tóc Tiên cũng không mấy cảm tình về chàng trai mà cô nghĩ là gia trưởng.

Tóc Tiên và Touliver từng là hình mẫu lý tưởng trong tình yêu của nhiều người hâm mộ. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, đã có một khán giả bình luận thế này dưới phần trình diễn Ngày mai của Tóc Tiên ở The Remix: “Sau bài này, sự nghiệp ca hát và chắc là cả đường tình duyên của Tóc Tiên bước sang một trang mới, thành công hơn”.

Đúng như thế, sự hòa hợp, ăn ý trong âm nhạc quả thực đã giúp cả 2 sớm thăng hoa ngay trong những ngày đầu hợp tác. Họ cùng làm nên bản nhạc Ngày mai được xem là một trong những “huyền thoại” của The Remix mùa 1. Tiếp đó, cặp sao Có ai thương em như anh?, Big Girls Don’t Cry, 1 cọng tóc mai… chứng tỏ độ ăn ý trong không chỉ đời sống tình cảm mà cả âm nhạc.

Ngay cả trong bài phỏng vấn của Tri Thức - Znews vào đầu 2025, Tóc Tiên vẫn nhấn mạnh sự ảnh hưởng của chồng cũ trong sự nghiệp của họ. Tóc Tiên khi đó vừa trở thành quán quân Chị đẹp đạp gió.

“Anh Hoàng luôn là người đồng hành lặng lẽ nhưng rất thấu hiểu. Không trực tiếp tham gia các phần trình diễn, nhưng anh sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những nhận xét chân thành để tôi hoàn thiện hơn. Sự bình tĩnh, điềm đạm của anh ấy giúp Tiên cảm thấy tự tin và an tâm hơn trong mỗi quyết định”, Tóc Tiên nói.

Rõ ràng, kể từ khi quen nhau, sự nghiệp của cả 2 thăng hoa hơn. Tóc Tiên dần định hình hình tượng một nghệ sĩ độc lập, mạnh mẽ nhưng vẫn quyến rũ, nữ tính qua các bản nhạc như Có ai thương em như anh, 1 cọng tóc mai, Ngày tận thế… Mà phần nhiều trong đó có sự tham gia sản xuất của Touliver. Nhà sản xuất này lại càng thành công khi anh xây dựng một “đế chế” quy tụ rất nhiều tên tuổi như Soobin, BINZ, Rhymastic, SlimV…

Từ ngày bước ra ánh sáng nhờ The Remix mùa đầu tiên, Touliver thực sự đã có cú chuyển mình ngoạn mục. Không chỉ sản xuất các bản hit như They said, Vài lần đón đưa, Ngày mai em đi, Em không thể, Bigcityboi… Touliver và cộng sự của anh còn đứng sau hoặc góp phần vào thành công của rất nhiều chương trình lớn như Rap Việt, Anh trai vượt ngàn chông gai…

Tóc Tiên và Touliver là một cặp sao tưởng “trái dấu” nhưng lại điển hình cho ví dụ yêu nhau, cùng nhau phát triển, trưởng thành và cùng nhau thăng hoa. Chính vì thế, chuyện tình yêu của họ luôn được công chúng, ngưỡng mộ.

Chưa kể, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nhưng âm thầm ngồi hàng ghế khán giả theo dõi vợ thăng hoa, tỏa sáng và sexy trên sân khấu trong một số sự kiện của cặp sao càng khiến khán giả thích thú. Đặc biệt, cả 2 duy trì hình ảnh đẹp trước công chúng, không scandal, cuộc sống bình dị, thư thái, ngày ngày cùng nhau tập gym, nấu ăn, nuôi mèo cưng. Tất cả đều từng là hình ảnh rất đẹp, đáng ngưỡng mộ với những ai theo dõi họ.

Trở lại thông báo ly hôn được đăng tải vào 17/1, Tóc Tiên chia sẻ trong suốt những năm qua, vợ chồng cô luôn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn khán giả nhìn nhận họ thông qua âm nhạc và quá trình hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyện riêng tư của cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, kéo theo áp lực dư luận nhất định.

Quả thực, từ ngày yêu nhau rồi kết hôn và chia tay, 2 nghệ sĩ luôn giữ chừng mực trong việc chia sẻ đời sống riêng tư với công chúng. Thậm chí, hồi 2020, họ tổ chức lễ cưới hoàn toàn khép kín, chỉ có sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết nhất.

Hai nghệ sĩ có thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp kể từ khi ở bên nhau.

Đó là lựa chọn của cặp sao để giữ bản thân vững vàng nhất với âm nhạc và nghệ thuật. Nhưng từ góc độ khán giả, nó càng tạo thêm sự tò mò, khiến giai đoạn cuối 2025, khi Tóc Tiên có nhiều chia sẻ tâm trạng, công chúng lại càng bàn tán, chú ý. Gần như mọi động thái dù là nhỏ nhất của 2 người đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Sự hấp dẫn từ chuyện tình của các ngôi sao

Một bài viết của tờ Forbes chỉ ra, trong thời đại mạng xã hội, việc một cặp đôi nổi tiếng chia tay đôi khi tạo ra phản ứng không khác gì một biến cố cá nhân đối với người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, tranh luận sôi nổi hoặc thậm chí thất vọng trước sự tan vỡ của một mối quan hệ mà họ vốn chưa từng trực tiếp chứng kiến.

Hiện tượng này đặt ra câu hỏi: vì sao đời sống tình cảm của người nổi tiếng lại có sức tác động mạnh đến cảm xúc của công chúng như vậy?

Các nhà tâm lý học gọi đó là “mối quan hệ ảo” (parasocial relationship) - những kết nối cảm xúc một chiều mà khán giả hình thành với nhân vật của công chúng. Dù không có sự tương tác trực tiếp, nhiều người vẫn cảm thấy thân thuộc, gắn bó và có phần “đầu tư” vào cuộc sống riêng tư của thần tượng.

Mối quan hệ của người nổi tiếng thường được lý tưởng hóa. Khi một cặp đôi được yêu mến duy trì mối quan hệ bền vững, điều đó củng cố niềm tin của người hâm mộ rằng tình yêu có thể trường tồn, ngay cả dưới ánh đèn sân khấu. Ngược lại, khi họ chia tay, không ít người cảm thấy hụt hẫng, như thể một biểu tượng về tình yêu “hoàn hảo” bị sụp đổ.

Điều đó có thể giải thích việc vì sao chuyện tình cảm của các cặp sao luôn được thảo luận, chú ý.

Trường hợp Zendaya và Tom Holland là một ví dụ điển hình. Tin đồn về việc họ đính hôn từng tạo nên làn sóng phấn khích lớn trên mạng xã hội. Với những người theo dõi cặp đôi từ thời họ cùng đóng Spider-Man, cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa với 2 cá nhân mà còn với cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành nhiều năm. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của trí tưởng tượng tập thể đối với cách công chúng nhìn nhận mối quan hệ của người nổi tiếng, Forbes phân tích.

Giống như khi Tóc Tiên và Touliver xác nhận hẹn hò, kết hôn, cùng nhau trải qua những dịp kỷ niệm rồi chia tay. Tất cả đều là những cột mốc khó quên với người hâm mộ theo dõi họ từ The Remix.

Forbes chỉ ra lý do tiếp theo khiến mối quan hệ của những người nổi tiếng luôn tạo cơn bão dư luận. Theo đó, danh tiếng đi kèm với sự đánh đổi kỳ lạ: người nổi tiếng càng được yêu mến, cuộc sống của họ càng ít được coi là của riêng mình. Người hâm mộ thường cảm thấy mình có quyền đưa ra ý kiến ​​về việc họ hẹn hò với ai, cư xử như thế nào và thậm chí khi nào - hoặc với ai - họ nên chia tay.