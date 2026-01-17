Tóc Tiên, Touliver ly hôn

Trưa 17/11, Tóc Tiên thông báo ly hôn Touliver sau 10 năm đồng hành. Cô cho biết cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp sau khi đường ai nấy đi.

Trưa 17/11, Tóc Tiên thông báo ly hôn Touliver sau 10 năm đồng hành. Ca sĩ cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 10 năm gắn bó.

Cô tiếp tục: "Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra 'kết thúc là để khởi đầu".

Nữ ca sĩ cảm ơn gia đình họ hàng hai bên - những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho cả hai sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua. Bên cạnh đó, Tóc Tiên trân quý tình cảm của khán giả đã theo dõi, ủng hộ cô trong hành trình vừa qua.

Cuối bài đăng, Tóc Tiên nhắn nhủ chồng cũ: "Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song giữa những đồn đoán, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.