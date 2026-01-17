Phương Anh Đào: 'Tôi và Tuấn Trần là bạn thân'

Trong một sự kiện, Phương Anh Đào được hỏi về mối quan hệ với Tuấn Trần. Nữ diễn viên khẳng định "cả hai là bạn thân".

Chiều 16/1, buổi showcase phim Báu vật trời cho diễn ra ở TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn, Tạ Lâm, Trung Dân... Một số diễn viên khác như Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát không xuất hiện, do bận lịch trình cá nhân.

Báu vật trời cho là một trong 4 phim Việt góp mặt trên đường đua phim Tết Nguyên đán năm nay. Phim cũng đánh dấu màn hợp tác tiếp theo của cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào sau Mai.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần tiếp tục hợp tác trong Báu vật trời cho. Ảnh: NSX.

Tại sự kiện, Phương Anh Đào nhận được câu hỏi về mối quan hệ của Tuấn Trần hiện tại. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi cùng tham gia một bộ phim và truyền đến năng lượng yêu thương đến mọi người. Ở ngoài đời, tôi và Tuấn Trần là những người bạn rất thân. Khi chúng tôi có dịp hợp tác trong một dự án, điều đầu tiên cả hai quan tâm là khán giả sẽ trông đợi gì, một cặp đôi ngôn tình lãng mạn hoặc là đầy ngăn cấm, sự giằng xé như dự án trước hay không. Với dự án này, chúng tôi mang đến mối quan hệ khác".

Về việc góp mặt trong dự án được xem là đối thủ của Trấn Thành trong mùa Tết 2026, Phương Anh Đào cho rằng thị trường điện ảnh Việt hiện tại rộng lớn và khán giả sẽ là những người chọn lựa "món ăn" giữa một đại tiệc. Ở góc độ cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ lời cảm ơn tới Trấn Thành cùng bệ phóng từ phim Mai giúp cô đến gần hơn với khán giả.

Tiếp lời Phương Anh Đào, đạo diễn Lê Thanh Sơn tự nhận anh là "tân binh" trong mùa phim Tết. Quyết định gia nhập đường đua năm nay, Lê Thanh Sơn cho biết áp lực khi đối đầu với các dự án đến từ Trấn Thành, Trường Giang. Tuy nhiên, anh cho biết tự tin với câu chuyện của phim cùng sự góp mặt của hai diễn viên thực lực gồm Phương Anh Đào, Tuấn Trần.

Trong dàn cast của Báu vật trời cho, Hưng Nguyễn là gương mặt mới. Anh thay vai của Ma Ran Đô do nam diễn viên không thể tham gia vì vướng lịch trình.

Mùa Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến cuộc đấu của 4 dự án điện ảnh gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Mùi phở (Minh Beta), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) tham chiến.

Trong 4 dự án, Thỏ ơi tiếp tục được dự đoán là phim có doanh thu cao nhất mùa Tết Nguyên đán năm nay, do Trấn Thành vẫn là thương hiệu ở thị trường điện ảnh nhiều năm qua. Ba phim còn lại cũng có những ưu thế và cả hạn chế có thể đoán định trước.

Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng đều là dự án đánh dấu bước chạm ngõ điện ảnh ở vai trò đạo diễn của Minh Beta và Trường Giang. Ê-kíp đang đẩy mạnh trong khâu truyền thông, quảng bá cho dự án. Trong khi Báu vật trời cho sở hữu bộ đôi diễn viên thực lực nhất hiện tại của điện ảnh Việt là Tuấn Trần - Phương Anh Đào.