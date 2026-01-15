Karik lên tiếng

Karik gây chú ý với biểu cảm lạ khi xuất hiện ở sự kiện. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng đáp trả những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Karik trở thành chủ đề bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí gần đây. Nam rapper có những biểu cảm được cho là khác lạ. Clip ghi lại hình ảnh của Karik được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng bình luận lớn.

Sau đó, trên kênh cá nhân, Karik đăng tải ảnh selfie trước gương với thân hình cơ bắp. Rapper cho biết đã tăng 4 kg và phủ nhận những lời đồn đoán trên mạng. "Sợ miệng đời quá", Karik viết.

Karik gần đây gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Karik gây lo lắng khi đi tập tễnh trong một buổi ghi hình ở Anh trai "say hi" mùa hai. Quản lý của Karik cho biết nam rapper bị đứt dây chằng sau một lần ngã từ sân khấu cách đây mấy năm. Từ đó đến nay, chân phải của Karik chưa hoàn toàn phục hồi. Thời gian gần đây, lịch làm việc, tập luyện dày đặc nên có thể chân của Karik trở nặng hơn.

Karik là một trong 30 anh trai của Anh trai “say hi” mùa 2. Nam rapper giải thích anh muốn đến chương trình để tận hưởng mọi khoảnh khắc trong chương trình cũng như được giao lưu với các đồng nghiệp mà không bận tâm chuyện thắng thua.

Ở những live stage đầu, Karik và team của anh thể hiện nổi bật. Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn do Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B thể hiện cũng được khen ngợi, đồng thời đạt thành tích tốt nhất trong tất cả tiết mục của live stage 1.

Tuy nhiên, ở chung kết, nam rapper không góp mặt trong đội hình Best5. Negav là quán quân với hơn 6 triệu bình chọn, trong khi đó, buitruonglinh là á quân với hơn 5,5 triệu vote. 3 thứ hạng còn lại trong Best5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.