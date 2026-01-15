Sở Văn hóa TP.HCM nói về việc xử lý vụ Lệ Quyên 'văng tục'

Sau vụ việc của Lệ Quyên, Sở Văn hóa TP.HCM đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trao dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả.

Chiều 15/1, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận các câu hỏi về việc xử lý vụ việc Lệ Quyên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên không gian mạng, gây tranh cãi những ngày qua.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dẫn điều 4, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành vào ngày 17/6/2021 và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021), trong đó nhấn mạnh "Quy tắc ứng xử đối với công chúng", gồm: Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật; Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả; Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Ở góc độ pháp lý, phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dẫn Luật An ninh mạng, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

"Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trao dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả… bởi trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp của mình", đại diện Sở nhấn mạnh.

Lệ Quyên nhiều lần vướng ồn ào khi đáp trả anti-fan. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, ồn ào Lệ Quyên phát ngôn "văng tục" gây chú ý trên mạng xã hội. Sự việc xuất phát khi ca sĩ đăng tải một clip quay cùng bạn trai Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội. Dưới bài đăng xuất hiện một số bình luận tiêu cực hoặc mỉa mai nữ ca sĩ.

Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả những bình luận trái chiều với lời lẽ được cho là khá nặng nề, gay gắt. Động thái của Lệ Quyên thổi bùng lên tranh cãi. Một số luồng ý kiến cho rằng cách Lệ Quyên phát ngôn trên không gian mạng không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, người của công chúng. Đây cũng không phải lần đầu nữ ca sĩ vướng ồn ào khi đáp trả anti-fan.

Lệ Quyên sau đó cho rằng cô không mất kiểm soát và văng tục. "Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu nhưng cũng trong tầm kiểm soát. Tôi biết, sau đó lại là chuỗi ngày im lặng bỏ qua, làm được gì đâu", nữ ca sĩ viết.

Đến chiều 14/1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tiếp nhận thông tin, vụ việc liên quan đến Lệ Quyên. Phía Sở cho biết đang phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan để xử lý vụ việc.