Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ sau 7 năm cưới

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh trong dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới với ông xã người Ấn Độ. Cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn bên hai con.

Ngày 14/1 đánh dấu cột mốc 7 năm ngày cưới của Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas Chaudhary. Nữ ca sĩ đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con. "7 năm ngày cưới, 9 năm ngày quen nhau. Ngày nào cũng vui, hạnh phúc và nhẹ nhàng nên cũng chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Cảm ơn ông xã luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Cả hai có cuộc hôn nhân êm ấm, viên mãn. Chồng người Ấn Độ đồng hành với Võ Hạ Trâm trong nhiều sự kiện, chương trình biểu diễn hay ra mắt sản phẩm mới. Sau 7 năm cưới chồng doanh nhân và sinh hai con, Võ Hạ Trâm được khen ngày càng đẹp, mặn mà.

Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary trải qua 7 năm hôn nhân. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về người bạn đời, ca sĩ cho biết: "Anh như là người mà ông trời sắp đặt để bù đắp cho tôi sau nhiều thăng trầm. Anh cũng trải qua nhiều khó khăn, từng có tất cả và cũng mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi tuổi không còn trẻ. Vì thế chúng tôi đồng cảm và chia sẻ được với nhau. Từ ngày yêu anh, tôi như tìm được chỗ dựa tinh thần".

Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary cưới vào năm 2019. Chồng hơn cô 12 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Cả hai quen nhau ở bữa tiệc của người bạn. Ấn tượng ngay lần gặp đầu, Chaudhary đã tìm cách liên lạc và tỏ tình với cô.

Sau lễ cưới, Võ Hạ Trâm thường chia sẻ các video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên về thăm gia đình chồng tại Ấn Độ. Tháng 7/2021, gia đình Võ Hạ Trâm chào đón con đầu lòng, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên ở nhà là Moon. Đến đầu tháng 6/2020, cả hai mới đi đăng ký kết hôn.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016. Năm 2023, cô gây chú ý với ca khúc Về với em. Gần nhất, nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích khi thể hiện ca khúc gây sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.