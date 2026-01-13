Ảnh quá khứ của Tăng Thanh Hà, Kim Hiền

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa chia sẻ bộ ảnh của dàn diễn viên "Hương phù sa". Trong đó, hình ảnh của Tăng Thanh Hà và Kim Hiền gây chú ý.

Sáng 13/1, trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền đăng tải bộ ảnh dàn diễn viên Hương phù sa được chụp bằng máy ảnh Nikon F90, cách đây 20 năm. Các diễn viên như Trương Minh Quốc Thái, Kim Hiền, Tăng Thanh Hà tạo dáng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại một khu du lịch. Trong đó, hình ảnh của Tăng Thanh Hà và Kim Hiền gây chú ý.

Thời điểm chụp bộ ảnh, Tăng Thanh Hà mới bước sang tuổi 19. Trong khi đó, Kim Hiền tròn 24 tuổi. Cả hai sở hữu vẻ ngoài nổi bật với khuôn mặt đẹp, thanh tú.

Dưới bài đăng của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Tăng Thanh Hà để lại bình luận: "Em nhớ hoài bộ hình này".

Bộ ảnh của Kim Hiền, Tăng Thanh Hà 20 năm trước. Ảnh: @nguyenphuongdien.

Sau 20 năm, cuộc sống của dàn diễn viên Hương phù sa đều có sự thay đổi lớn. Tăng Thanh Hà có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Louis Nguyễn. Cả hai có 3 người con.

Ngoài công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng con thường đi dã ngoại, trekking hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn sau thời gian làm việc.

Cô đã rời xa showbiz hơn thập kỷ qua. Tuy nhiên, cựu diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thân Thúy Hà, diễn viên Lương Mạnh Hải...

Trong khi đó, Kim Hiền vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai với chồng Việt kiều Andy Lê. Họ trải qua 8 năm bên nhau và có con chung là bé Yvona.

Trước đó, Kim Hiền từng kết hôn lần đầu vào năm 2014 và có con trai riêng là Sonic. Những năm qua, sau khi rời xa hào quang showbiz, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ. Ngoài ra, cô cũng cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, kết nối với người hâm mộ và phát triển kênh YouTube riêng.