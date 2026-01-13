Lê Thúy sau 11 năm cưới Đỗ An

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An vừa kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Trong dịp đặc biệt, người mẫu gửi lời cảm ơn chồng vì đã luôn ở bên, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ngày 13/11, Lê Thúy chia sẻ bộ ảnh trong tiệc kỷ niệm 11 ngày cưới của cô và ông xã Đỗ An. Không gian buổi tiệc được trang hoàng tinh tế, tỉ mỉ với hai tông màu đỏ và đen. Trong ngày đặc biệt, người mẫu diện đầm đỏ dáng dài, trong khi Đỗ An lịch lãm với suit đen. Bữa tiệc có sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Chia sẻ về hành trình 11 năm bên nhau, Lê Thúy nhắn nhủ chồng: "11 năm ngày cưới, có lúc vui, lúc mệt, có khi cãi nhau vì em sáng nắng chiều mưa. Nhưng sau tất cả, anh vẫn ở đó nhường, chiều em và chọn ở lại. Hai đứa mình đã đi qua không ít khó khăn mới có được cuộc sống như hôm nay. Hạnh phúc này không phải may mắn, mà vì cả hai đã cố gắng và cùng nhau xây dựng gia đình. Em chỉ mong sau này vẫn thế, có mệt thì cùng chịu, có chuyện thì cùng nói. Và dù thế nào, chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau đi hết con đường này".

Lê Thúy - Đỗ An kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới vợ chồng cô.

Lê Thúy sinh năm 1991, từng giành vị trí thứ 3 của Vietnam's Next Top Model 2011. Lê Thúy là một trong những người mẫu nữ cao nhất Việt Nam (1,84 m), sở hữu gương mặt đậm chất high fashion cùng những bước catwalk chuyên nghiệp.

Năm 2015, cô lên xe hoa với Đỗ An. Lê Thúy từng khoe: "Chồng tôi trước khi thức dậy để đi làm bất kể giờ nào 4h sáng hay 5-6h sáng, anh ấy đều hôn tôi và thì thầm chồng đi làm vợ nha".

Cuối năm 2018, sau tám năm sải bước trên sàn catwalk, Lê Thúy tuyên bố giải nghệ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình, kinh doanh riêng. Hiện, cô ít tham gia các sự kiện showbiz.

Lê Thúy từng chia sẻ việc trải qua hành trình 5 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với mong muốn có con nhưng không thành công.

"Những lần IVF bất thành, chồng đã ngồi lại, nghiêm túc nói chuyện với tôi. Anh nói: 'Anh lấy em về không phải để em sinh con, duy trì nòi giống cho gia đình. Anh yêu em và chỉ muốn bên em thôi. Có con hay không, còn là duyên nợ của chúng ta với con nữa. Nếu mình không có nợ thì sẽ không có thôi'. Tôi nghe vậy, vừa vui, vừa buồn, nhưng vẫn giấu chồng đi làm IVF tiếp", Lê Thúy chia sẻ.