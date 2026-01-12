Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Brooklyn Beckham 'tuyệt tình' với cha mẹ

  • Thứ hai, 12/1/2026 11:04 (GMT+7)
  • 11:04 12/1/2026

Theo nguồn tin, việc Brooklyn Beckham chặn tài khoản mạng xã hội cha mẹ nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của anh.

Theo Mirror, quyết định gửi văn bản pháp lý cho cha mẹ, yêu cầu họ ngừng liên lạc từ phía Brooklyn Beckham nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của anh. Chàng trai 26 tuổi đã chia sẻ với bạn bè về ảnh hưởng của những bài đăng trên mạng xã hội từ David và Victoria, trong đó anh bị gắn thẻ hoặc nhắc đến. Brooklyn muốn mọi nỗ lực hòa giải được thực hiện "riêng tư" chứ không phải công khai trên mạng xã hội.

Cụ thể, việc Brooklyn Beckham yêu cầu cha mẹ chỉ làm việc với luật sư riêng và ngừng liên hệ trực tiếp, được cho là nảy sinh sau khi "mọi yêu cầu dừng lại" của anh bị phớt lờ.

"Hành động này đã dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần của anh ấy. Đó là cách anh ấy bảo vệ chính mình", Mirror dẫn lời nguồn tin.

Brooklyn Beckham anh 1

Khoảnh khắc đông đủ trước đây của gia đình David Beckham. Ảnh: WireImage.

Brooklyn cũng được cho là rất đau lòng trước những cáo buộc "kỳ thị phụ nữ" nhắm tới Nicola Peltz. Anh không chấp việc vợ mình bị bôi nhọ, tấn công trên mạng xã hội.

Nguồn tin tiết lộ thêm David và Victoria đau khổ khi nhận được yêu cầu pháp lý chặn mọi liên lạc trực tiếp từ con trai cả. Họ "rất buồn bã" sau sự việc xảy đến. Mọi bài đăng hay nỗ lực liên lạc đều xuất phát từ mong muốn hòa giải với Brooklyn.

"Vợ chồng họ chỉ đang làm những gì mà mọi bậc cha mẹ đều thực hiện trong tình huống này. David và Victoria yêu con trai sâu sắc và luôn mong được ở bên cạnh Brooklyn", nguồn tin cho biết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Brooklyn Beckham cho biết bản thân không quá bận tâm trước những ý kiến tiêu cực. Anh nói mình may mắn có người vợ luôn ủng hộ, và cả hai chỉ muốn tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Ngôi sao 26 tuổi cũng nhấn mạnh không để tâm đến những lời đồn đoán, cho rằng “mọi người luôn có điều để nói”, và thay vì bận lòng, anh chọn dành thời gian cho công việc, chơi golf và những thú vui cá nhân.

