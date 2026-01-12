Hoàng Tuấn Cường được cứu

9 năm, 6 dự án, Hoàng Tuấn Cường lần đầu trải nghiệm cảm giác có phim thắng 100 tỷ. "Thiên đường máu", do vậy, là cột mốc lớn trong sự nghiệp của đạo diễn.

Điện ảnh Việt có bước chào sân tương đối thuận lợi khi các dự án nối nhau ra rạp. Giữa “gọng kìm” với một bên là Thu Trang - Ai thương ai mến, một bên là bom tấn Avatar 3, Thiên đường máu đến từ Hoàng Tuấn Cường đối diện thế khó.

Thế nhưng, bộ phim đã tạo ra bất ngờ về mặt doanh thu. Tác phẩm nhanh chóng hốt tiền ngoài rạp chiếu, với con số 100 tỷ đồng sau hơn 10 ngày trình chiếu. Song Thiên đường máu cũng gây chia rẽ khi chất lượng dự án được cho là không tương xứng với con số doanh thu.

Giữa những ý kiến trái chiều, Hoàng Tuấn Cường cho biết anh đón nhận các góp ý, cả khen hay chê. Tương tự, dù phim thắng 100 tỷ hay khi phim thua lỗ, nam đạo diễn đều đối diện với tâm thế bình thản.

“Tôi đã từng đi qua những thất bại và thấm lắm. Điều duy nhất tôi dặn bản thân mình là không tự mãn hay đánh mất sự tỉnh táo. Phim thắng cũng không quá vui và thua thì không mất đi lửa nghề. Trong ngành này, phim thành công doanh thu, đôi khi còn nằm ở sự may mắn, về thời điểm phát hành lẫn gu khán giả nữa”, anh nói.

Hai 'cú ngã' liên tiếp

Trước khi chạm đến cột mốc 100 tỷ đồng với Thiên đường máu, Hoàng Tuấn Cường liên tiếp đón nhận những cú sốc về doanh thu trong khoảng hai năm đổ lại. Bộ phim gần nhất của nam đạo diễn là Âm dương lộ (tháng 4/2025) không chỉ bị chê chất lượng, còn vấp phản ứng dữ dội khi ê-kíp sử dụng xe cứu thương, đưa dàn diễn viên dự buổi công chiếu tác phẩm tại TP.HCM. Thời điểm đó, từ đạo diễn, nhà sản xuất đến dàn diễn viên đều hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Đại Nghĩa, Bạch Công Khanh và Lan Thy lần lượt lên tiếng xin lỗi khán giả.

Hoàng Tuấn Cường nhiều năm đứng sau máy quay nhưng chất lượng các dự án phim và doanh thu trồi sụt.

Từ một dự án được đánh giá khả quan về doanh thu ban đầu, Âm dương lộ đối diện khủng hoảng lớn về mặt truyền thông. Đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường bị khán giả quay lưng. Phim giảm nhiệt nhanh chóng, doanh thu kém kỳ vọng.

Cú sốc trước đó của Hoàng Tuấn Cường xảy đến vào mùa Tết Nguyên đán 2024. Khi ấy, anh phát hành Sáng đèn, khai thác câu chuyện về cải lương và những thăng trầm của đoàn Viễn Phương. Song trong đường đua khốc liệt, với sự góp mặt của nhiều dự án như Mai (Trấn Thành), Gặp lại chị bầu (Nhất Trung), Sáng đèn rơi vào cảnh thoi thóp, với suất chiếu rất ít ỏi. Sau vài ngày ra mắt, nhà sản xuất quyết định rút phim khỏi rạp chiếu.

Tới cuối tháng 3/2024, phim trở lại nhưng thành tích không mấy khả quan. Sáng đèn chỉ thu khoảng 2 tỷ sau hai lần trình chiếu, là dự án có thành tích doanh thu thấp nhất trong số các dự án do Hoàng Tuấn Cường cầm trịch.

Trong khoảng 8 năm gắn bó với điện ảnh, Hoàng Tuấn Cường chủ yếu theo đuổi thể loại phim kinh dị, với mức kinh phí đầu tư thấp, doanh thu ở mức trung bình. Với Vong nhi (2023), nam đạo diễn thu về 25 tỷ đồng hay Nhà không bán (2022) cán mốc 28 tỷ đồng . Với các bộ phim, Hoàng Tuấn Cường đều bộc lộ điểm trừ về kịch bản. Cách triển khai câu chuyện của nam đạo diễn có phần ôm đồm, thiếu sự gãy gọn. Bù lại, diễn xuất của Việt Hương (trong Nhà không bán) hay Lê Phương (Vong nhi) phần nào khỏa lấp được lỗ hổng trong phim. Do vậy, các tác phẩm vẫn thu hút được một lượng khán giả nhất định, nhất là fan phim kinh dị.

Bước ngoặt mới của Hoàng Tuấn Cường đến vào năm thứ 9, khi Thiên đường máu vừa ra mắt vào dịp đầu năm 2026. Tác phẩm nhanh chóng thu hút công chúng, nhờ đề tài hấp dẫn, thời sự. Thiên đường máu là phim Việt đầu tiên khai thác chủ đề về nạn lừa đảo trực tuyến, với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Sĩ Toàn, Thanh Hương. Ngay từ thời điểm công bố đến khi trình chiếu, phim tạo ra cơn sốt nhỏ về mặt doanh thu. Giữa sự áp đảo của bom tấn Avatar 3 lẫn Ai thương ai mến đến từ Thu Trang, Thiên đường máu vẫn nhanh chóng vượt lên để đứng đầu doanh thu bảng tổng sắp theo ngày.

Lần đầu có phim trăm tỷ sau 9 năm

Đến tối 11/1, Thiên đường máu cán mốc 100 tỷ đồng . Đây cũng là dự án đầu tiên sau 9 năm, Hoàng Tuấn Cường nếm trải cảm giác của một đạo diễn trăm tỷ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nam đạo diễn nói: "Trước khi đưa phim ra rạp, tôi không dự đoán được thành tích doanh thu này. Bởi trước đó, tôi đã làm nhiều phim, có những dự án rất thích, tâm đắc nhưng kết quả doanh thu kém kỳ vọng. Trải qua những điều ấy rồi, tôi không dám tự nghĩ hay lạc quan về mặt doanh thu của bất kỳ dự án nào, đôi khi còn thiếu tự tin. Phim ảnh mà, không thể nói trước được điều gì. Thành công hay không, còn cần đến sự may mắn, phát hành đúng thời điểm và hợp gu khán giả. Phim đạt đến con số 100 tỷ đồng là mơ ước của đạo diễn, nhà sản xuất, dàn diễn viên. Doanh thu phim không chỉ phản ánh con số mà còn đong đếm sự đón nhận từ phía khán giả nữa".

Thiên đường máu là dự án phim đầu tiên cán mốc 100 tỷ đồng của Hoàng Tuấn Cường.

Trước câu hỏi về việc phim gây chia rẽ khi chất lượng dự án được cho là không tương xứng với con số doanh thu, Hoàng Tuấn Cường cho biết với mỗi nhận định, ý kiến từ giới quan sát hay khán giả, anh đều chắt lọc, suy ngẫm. Tuy nhiên, ở góc độ của một đạo diễn, anh cho rằng "phim không thể nào làm hài lòng tất cả. Bản thân tôi chỉ biết chăm chỉ, cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng, chi phí dự án".

"Tôi có đọc các bình luận cả khen lẫn chê nhưng không bao giờ sa đà vào các cuộc tranh cãi trên mạng. Những bình luận tiêu cực, tôi không quá để tâm vì sợ ảnh hưởng đến đường hướng, tư duy của mình. Bản thân tôi cũng tự nhận ra các thiếu sót của mình qua các dự án. Vậy nên, tôi biết đâu là ý kiến để tốt cho mình, đâu là những bình luận tấn công để tránh xa", anh nói thêm.

Sau bộ phim có doanh thu trăm tỷ, Hoàng Tuấn Cường cho hay anh lấy lại được sự tự tin nhưng bên cạnh đó, áp lực cũng nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, điều nam đạo diễn tự dặn mình là sự tỉnh táo, cẩn trọng và tính toán kỹ càng hơn ở chặng hành trình tiếp theo. Đạo diễn của Thiên đường máu nhìn nhận không có công thức cụ thể cho phim trăm tỷ. Ngoài chất lượng dự án, đề tài mới mẻ, đôi khi còn cần đến sự may mắn ở thời điểm phát hành lẫn phù hợp gu của khán giả ở từng giai đoạn.

Nhìn nhận về thị trường điện ảnh Việt hiện tại, Hoàng Tuấn Cường nói đây thực sự là cuộc chiến khốc liệt và thử thách cho tất cả nhà làm phim. Sau thành công về mặt doanh thu của điện ảnh nội địa 2025, số lượng phim phát hành trong năm nay sẽ bùng nổ, với sự hiện diện của hàng loạt dự án lớn, nhỏ. Do vậy, thời gian trụ rạp của mỗi bộ phim Việt càng trở nên ngắn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, theo Hoàng Tuấn Cường, ngoài kịch bản, bản thân anh và các đạo diễn khác đều áp lực trong việc tìm kiếm diễn viên.

"Thị trường phim bùng nổ nhưng chưa đủ nhân lực, nhân tài cũng là bài toán khó của điện ảnh Việt hiện tại. Đạo diễn rất chật vật để tìm diễn viên phù hợp. Nếu mời diễn viên không tên tuổi, khán giả cần một thời gian để biết đến phim. Trong khi thời gian trụ rạp của dự án ngày càng ngắn, đôi khi người xem còn chưa biết đến diễn viên, phim đã rút rồi. Các diễn viên thực lực thì được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất mời. Vì vậy, đây là bài toán khó cho tôi và nhiều nhà làm phim khác", anh nói.