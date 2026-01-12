Lisa mặc xuyên thấu trên thảm đỏ

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội) tại khách sạn Beverly Hilton. Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo ngôi sao nổi tiếng. Lisa nổi bật với thiết kế xuyên thấu của nhà mốt Jacquemus. Đây là trang phục nằm trong bộ sưu tập mùa Xuân 2026 của thương hiệu Pháp. Ảnh: Billboard.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần tay áo cánh dơi, tạo ra sự mềm mại và bồng bềnh khi di chuyển. Thành viên của BlackPink kết hợp thêm phụ kiện là chiếc vòng cổ choker nhiều lớp đính hạt màu để tôn lên nét sang trọng, bí ẩn của bộ đầm. Tại Quả cầu Vàng năm nay, Lisa đảm nhận vị trí trao giải. Năm qua, cô gây chú ý khi tham gia mùa ba của series The White Lotus. Ảnh: Billboard.

Kate Hudson tái hiện phong cách thập niên 2000 với vẻ lấp lánh của chiếc váy đến từ Giorgio Armani Privé. Thiết kế có phom dáng ôm sát với cổ yếm, làm từ chất liệu vải bạc. Cô phối trang sức của Garatti. Ảnh: WireImage.

Elle Fanning được đề cử giải Quả cầu Vàng 2026 cho vai diễn Rachel trong bộ phim Sentimental Value do Joachim Trier đạo diễn. Nữ diễn viên rạng rỡ khi bước trên thảm đỏ tại khách sạn Beverly Hilton. Cô diện thiết kế đến từ thương hiệu Gucci. Trong khi Sabrina Elba trông cá tính nhưng không kém phần gợi cảm với thiết kế ôm sát và kiểu tóc ngắn. Ảnh: Shutterstock.

Selena Gomez lọt top người nổi tiếng mặc đẹp nhất thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Cô diện đầm đen phom dáng cổ điển của nhà mốt Chanel với phần cổ đính lông vũ trắng. Nữ ca sĩ để kiểu tóc bob gợn sóng và tô son môi màu đỏ đậm. Ảnh: WireImage.

Jennifer Lopez gây choáng ngợp với thiết kế xuyên thấu táo bạo trên thảm đỏ. Bộ đầm được làm từ chất liệu vải voan mỏng màu nude, điểm xuyết những bông hoa được sắp xếp khéo léo. Ảnh: Shutterstock.

Liza Koshy diện thiết kế trắng kín đáo, thanh lịch. Bên phải là Chase Sui Wonders với đầm cúp ngực màu xanh. Nữ diễn viên người Mỹ chọn kiểu tóc búi cao và kết hợp thêm phụ kiện gồm nhẫn, hoa tai và vòng choker lấp lánh. Ảnh: WireImage.

