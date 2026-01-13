Phim có Kiều Minh Tuấn nhiều cảnh tự tử, trầm cảm, vì sao dán nhãn T13

Bộ phim "Con kể cha nghe" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được phân loại phim T13. Tuy nhiên, tác phẩm có nhiều phân cảnh tự tử, trầm cảm của diễn viên chính.

Chiều 12/1, buổi công chiếu phim Con kể ba nghe diễn ra ở TP.HCM, với sự góp mặt của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhà sản xuất Trần Thanh Huy cùng các diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Phương Thanh, Hạo Khang, Lê Lộc, Quốc Khánh...

Con kể ba nghe là dự án điện ảnh đầu tay của Đỗ Quốc Trung. Phim xoay quanh câu chuyện của ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, cũng là người cha đơn thân, có con trai đang học cấp 3 tên Minh (Hạo Khang). Lớn lên từ biến cố gia đình, chứng kiến mẹ ra đi sau tai nạn nghề nghiệp, Minh dần thu mình, sống khép kín, tâm hồn chịu nhiều nỗi thương tổn.

Cậu bé mắc chứng trầm cảm, thường xuyên có những hành vi gây hại đến bản thân. Trong khi đó, ông Thái không hiểu bệnh tình của Minh, tìm đủ mọi cách như thuê thầy cúng bái, chạy chữa không đúng chỗ. Càng bước vào thế giới của con, ông Thái càng nhận ra khoảng cách giữa hai cha con không thể được lấp đầy bằng sự áp đặt mù quáng, bảo thủ và thiếu hiểu biết.

Nhân vật Minh (Hạo Khang) bị trầm cảm, thường xuyên có hành vi gây hại cho bản thân. Ảnh: ĐPCC.

Trong phim, nhân vật Minh có nhiều phân cảnh như tự tử, trầm cảm. Tuy nhiên, Con kể ba nghe lại dán nhãn T13 (phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên). Điều này khiến giới quan sát lo ngại bộ phim sẽ ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới những khán giả nhỏ tuổi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết anh tôn trọng quyết định của Hội đồng duyệt phim Quốc gia. Theo nam đạo diễn, "quyết định này nhân văn và văn minh".

Anh khẳng định bản thân không cố tình đưa những chi tiết nói trên để giật gân, gây sốc hay lôi kéo khán giả.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết: "Lấy đề tài là một vấn đề nóng trong xã hội hiện nay, bộ phim không cổ xúy, cũng không lên án bất kỳ ai. Điều mà tôi mong muốn là sau khi xem xong, khán giả sẽ cảm thấy được đây là một vấn đề đáng quan tâm. Hy vọng bộ phim đem lại cảm xúc, có thể như một cái ôm đến khán giả và biết đâu có thể sẽ thay đổi được quyết định tiêu cực của dù chỉ là một người".

"Thông qua bộ phim, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng cuộc sống này nhiều thứ áp lực, nhưng rất tươi đẹp, le lói tình yêu thương. Khi bố mẹ xem phim cùng con ở rạp, họ sẽ hiểu những vấn đề, khó khăn của con cái. Ngược lại, con cái cũng biết những nỗi đau của phụ huynh", anh nói thêm.

Tri Thức - Znews đặt câu hỏi về lý do Con kể ba nghe dán nhãn T13 dù chứa nhiều cảnh tự tử, trầm cảm, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết việc phân loại phim điện ảnh được quy định ở Thông tư về quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Cục Điện ảnh đã ghi nhận vấn đề này và sẽ rà soát lại bộ phim dựa trên các căn cứ pháp lý", Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ.