Người đẹp Việt mang 5 vali quần áo sang Ai Cập

Người đẹp Thu Ngân lên đường sang Ai Cập thi Hoa hậu Liên lục địa vào tối 12/1. Cô mang 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục.

Tối 12/1, Á hậu Thu Ngân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để khởi hành sang Ai Cập, bắt đầu hành trình dự thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53.

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, người đẹp diện thiết kế gợi cảm, chụp ảnh cùng các đồng nghiệp như Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh. Bố mẹ của Thu Ngân từ Cà Mau lên TP.HCM để động viên con gái.

Á hậu mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Hành trình tại Miss Intercontinental của Thu Ngân kéo dài trong 2 tuần, từ ngày 14/1 đến 29/1.

Hoa hậu Kiều Duy đến chúc mừng Thu Ngân thi Hoa hậu Liên lục địa.

Miss Intercontinental năm nay tổ chức tại Ai Cập, với sự góp mặt của 60 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thu Ngân là á hậu 1 ở Miss Grand Vietnam 2025. Cô gái sinh năm 2003 với chiều cao 1,7 m. Á hậu sở hữu hình thể cân đối, khuôn mặt sắc sảo. Cô cũng nổi bật với khả năng ứng xử và hùng biện trên sân khấu.

Á hậu Hòa bình Thu Ngân đang theo học ngành Quan hệ công chúng của Đại học Nam Cần Thơ. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2025, Thu Ngân có kinh nghiệm ở nhiều cuộc thi nhan sắc hoặc tài năng khác.

Người đẹp là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, lọt top 11 Mic Vàng DNC 2023 do Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Năm 2023, cô tham gia Người đẹp Tây Đô, giành giải Á khôi 2 và giải phụ Người đẹp áo bà ba. Năm 2024, cô tiếp tục thử sức ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 nhưng không giành giải cao.