Leonardo DiCaprio bị chế giễu

Người dẫn chương trình Quả cầu Vàng 2026 bất ngờ nhắc đến Leonardo DiCaprio cùng chuyện tình của anh trên sóng truyền hình.

Theo People, Nikki Glaser tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải Quả cầu Vàng 2026, diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles vào ngày 11/1 (giờ địa phương). Đây là năm thứ hai liên tiếp nữ diễn viên hài cầm trịch lễ trao giải danh giá.

MC 41 tuổi bất ngờ nhắc tới Leonardo DiCaprio trong phần mở màn. Trên sân khấu, Nikki Glaser chia sẻ: "Leonardo DiCaprio đã có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, vô số vai diễn kinh điển, được làm việc với nhiều đạo diễn vĩ đại. Anh giành được 3 giải Quả cầu Vàng, 1 giải Oscar. Điều ấn tượng nhất là anh ấy đạt được tất cả thành tựu đó trước khi bạn gái bước sang tuổi 30". Cô nói xong và nhìn xuống Leonardo DiCaprio mỉm cười.

Glaser trêu chọc Leonardo DiCaprio tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2026. Ảnh: CBS.

Glaser tiếp tục: "Leo, tôi xin lỗi vì đã nói câu đùa đó. Nó thật rẻ tiền. Tôi đã cố gắng để không nói như vậy. Nhưng, anh biết đấy, chúng tôi không biết gì khác về anh cả. Chẳng còn gì nữa, hãy cởi mở lên đi".

"Món ăn yêu thích của anh vẫn là mì Ý, mì Ý và nhiều mì Ý nữa chứ?", cô ấy hỏi. Sau đó, DiCaprio bật cười, chỉ vào Glaser và giơ ngón tay cái lên trêu đùa.

Tại Quả cầu Vàng 2026, bộ phim One Battle after Another (đạo diễn Paul Thomas Anderson) và Leonardo DiCaprio đóng chính, góp mặt ở 9 đề cử. Trong đó, Paul Thomas Anderson đã đoạt cúp Đạo diễn xuất sắc. Teyana Taylor được vinh danh ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhờ vai diễn Perfidia trong phim One Battle After Another.

Trên sân khấu nhận giải, bông hồng đen sinh năm 1990 rơi nước mắt vì xúc động. Cô thừa nhận rằng không ngờ sẽ chiến thắng, nên suýt nữa đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài phát biểu. Chiến thắng mở màn của Teyana nhận được tràng vỗ tay và sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả tại sự kiện.

Trong One battle after another, DiCaprio vào vai Bob Ferguson - một chuyên gia chế tạo chất nổ cùng một nhóm người đứng lên làm cách mạng. Sau khi lập gia đình và có con, Bob dần rút lui. Song băng nhóm của anh vẫn bị truy quét gay gắt, khiến anh phải ôm con trốn biệt tích.

Bộ phim được đánh giá rất cao về chất lượng, nhưng kết quả phòng vé không cao như kỳ vọng.