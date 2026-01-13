Diễn biến vụ sao 'Home Alone' bị bắt khi mua dâm

Nam diễn viên Daniel Stern bị buộc tội về hành vi mua dâm tại một khách sạn ở California. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra ngày 13/1.

Theo People, thông tin từ phát ngôn viên Joey Buttitta của Văn phòng Công tố quận Ventura, Daniel Stern bị lập biên bản tại một khách sạn ở Camarillo về hành vi mua dâm. "Theo như tôi hiểu, ông ấy bị lập biên bản tại chỗ và được thả sau đó", Buttitta nói.

Đến ngày 12/1 (giờ địa phương), Daniel Stern bị buộc tội về hành vi mua dâm và phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào 13/1.

Joey Buttitta cho biết: "Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ventura đã gửi biên bản phạt, giấy triệu tập cho chúng tôi. Các công tố viên của chúng tôi đang xem xét".

Daniel Stern nổi tiếng sau bộ phim Home Alone. Ảnh: Shutterstock.

Theo luật California, hành vi mua dâm được xếp vào tội nhẹ; người vi phạm nếu bị kết án có thể đối mặt mức phạt tối đa 6 tháng tù hoặc phạt tiền lên tới 1.000 USD .

Daniel Stern đã từ bỏ cuộc sống ở Hollywood nhiều năm trước và chuyển đến một trang trại ở Ventura, nơi ông và vợ chăm sóc gia súc, trồng cây ăn trái, rau.

Nam diễn viên cho biết những thành công trong hành trình làm phim trước đó, giúp ông "đủ tiền để không cần phải làm việc".

Vụ việc bị cáo buộc mua dâm xảy ra chỉ ít ngày trước khi Daniel Stern tiết lộ một dự án nghệ thuật cá nhân gắn với Home Alone. Trong cuộc phỏng vấn với People đăng tải vào đêm Giáng sinh, nam diễn viên cho biết ông được chủ sở hữu ngôi nhà bối cảnh của bộ phim tại Winnetka mời thực hiện một tác phẩm điêu khắc trưng bày lâu dài.

Daniel Stern nổi tiếng khi tham gia Home Alone. Ông đảm nhận vai Marv Merchants.

Daniel Stern đã tạo được chỗ đứng tại Hollywood suốt 30 năm sau đó. Sau Home Alone 2: Lost in New York, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vị trí dẫn chuyện trong loạt phim đình đám The Wonder Years (kết thúc năm 1993). Ngoài ra, ông cũng hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực truyền hình. Năm 2019, Stern góp mặt trong bộ phim khoa học viễn tưởng hài James vs. His Future Self.