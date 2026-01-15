Mỹ Tâm cảnh báo loạt clip giả mạo

Nữ ca sĩ tiếp tục cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói của cô nhằm quảng cáo trái phép.

Sáng 15/1, ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải thông báo về vấn nạn nhiều đối tượng sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của nữ ca sĩ để quảng cáo trái phép. Theo nữ ca sĩ, đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật.

Cô mong khán giả đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường, không mua hàng từ các quảng cáo kể trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết, phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo.

Dưới bài đăng, Mỹ Tâm đính kèm những clip được can thiệp bằng công nghệ AI, giả mạo hình ảnh, giọng nói cô và quảng cáo, bán các sản phẩm đồ gia dụng, thực phẩm chức năng. Những clip này thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm nhiều lần lên tiếng cảnh báo về vấn nạn AI giả mạo hình ảnh cô để trục lợi bất hợp pháp. Ảnh: FBNV.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Mỹ Tâm từng lên tiếng cảnh báo lần đầu. Trong bài đăng, ca sĩ khẳng định cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, vấn nạn giả mạo hình ảnh, thông tin nghệ sĩ để trục lợi gây bức xúc. Vào cuối tháng 10, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để đi tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

“Gần đây rất nhiều bạn nhắn tin cho Trang và hỏi đây có phải trang cá nhân chính chủ của Trang không. Trang này đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Tôi chỉ sử dụng duy nhất trang cá nhân này”, Đàm Thu Trang thông báo.

MC Cát Tường cũng đăng tải thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Dù nhiều nghệ sĩ Việt lần lượt lên tiếng song vấn nạn kể trên vẫn đầy rẫy trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định việc sử dụng công nghệ AI, đặc biệt deepfake để giả mạo nghệ sĩ đang gây ra những thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả nghệ sĩ và công chúng.

Đối với nghệ sĩ, thiệt hại chính là uy tín và hình ảnh mà họ đã mất rất nhiều năm, thậm chí cả sự nghiệp để xây dựng. Hình ảnh của nghệ sĩ bị gắn liền với sản phẩm kém chất lượng, những lời kêu gọi đầu tư lừa đảo hoặc thậm chí các phát ngôn sai lệch. Điều này trực tiếp làm giảm giá trị thương hiệu của họ.