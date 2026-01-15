Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim Hàn công bố diễn viên, không có tên Trấn Thành

  • Thứ năm, 15/1/2026 10:41 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nhà sản xuất "The Sword: A Legend of the Red Wolf" vừa công bố dàn diễn viên. Tuy nhiên, trong dàn cast không thấy xuất hiện tên Trấn Thành.

Ngày 15/1, theo Chosun, nhà sản xuất phim The Sword: A Legend of the Red Wolf chính thức công bố dàn diễn viên. Phim do Kim Han Min cầm trịch.

Các diễn viên chính tham gia dự án gồm Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin và Bibi. Trong đó, Park Bo Gum đảm nhận vai Chi Seong, một chiến binh bị mất trí nhớ và cuốn vào cuộc xung đột khốc liệt giữa năm thế lực nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan, biểu tượng quyền lực của vương quốc Goguryeo.

tran thanh anh 1

Dàn diễn viên góp mặt trong dự án The Sword: A Legend of the Red Wolf. Ảnh: Newsis.

Đạo diễn Kim Han Min cho biết ông dành nhiều tâm huyết cho dự án điện ảnh The Sword: A Legend of the Red Wolf. Ông hy vọng tác phẩm sẽ lan xa, thu hút khán giả không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á, mà còn toàn thế giới.

Kim Han Min là đạo diễn của phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc - The Admiral: Roaring Currents (2014) thu hút hơn 17,6 triệu lượt khán giả ra rạp, với doanh thu 140 triệu USD.

Đáng chú ý, trong danh sách dàn diễn viên của The Sword: A Legend of the Red Wolf không xuất hiện tên của Trấn Thành. Trước đó, trang báo Hàn Star News đăng tải thông tin nam diễn viên sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh này.

Theo đó, nam diễn viên Cha Seung Won từng được cho là sẽ tham gia bộ phim. Tuy nhiên, do kế hoạch bấm máy ban đầu dự kiến vào tháng 8 năm ngoái bị dời sang năm nay, anh đã quyết định rút lui. Vai diễn của diễn viên Hàn Quốc sau đó được giao cho Trấn Thành, theo Star News.

The Sword: A Legend of the Red Wolf lấy bối cảnh hai năm sau khi thành Pyongyang của vương quốc Goguryeo sụp đổ. Câu chuyện xoay quanh một chiến binh (Park Bo Gum) bị mất trí nhớ và cuốn vào cuộc xung đột khốc liệt giữa năm thế lực nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan, biểu tượng quyền lực của vương quốc Goguryeo.

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

