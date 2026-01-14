'Công chúa Samsung' dừng hoạt động

Annie bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động để trở lại trường đại học tại Mỹ. Cô vừa mới debut cách đây không lâu.

Theo TenAsia, "công chúa Samsung" vừa có động thái gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng hoạt động để trở lại trường đại học tại Mỹ. Theo Annie, cô đang tích cực hoàn thành những lịch trình cuối cùng trước khi tập trung cho việc học tại Đại học Columbia, Mỹ từ 20/1.

"Đầu năm ngoái, tôi được thông báo rằng không thể gia hạn thời gian nghỉ phép thêm nữa. Vì vậy, tôi đã thảo luận với các thành viên trong nhóm và công ty rồi đưa ra quyết định. Hiện tại, tôi đã hoàn thành xong phần lớn tín chỉ. Tôi chỉ cần học thêm một học kỳ nữa sẽ tốt nghiệp. Đến đầu tháng 5, tôi sẽ hoàn thành. Trong thời gian này, tôi sẽ chăm chỉ học tập", cô nói.

Người đẹp gửi lời xin lỗi tới cộng đồng fan vì không thông báo sớm cho họ. Annie mong người hâm mộ vẫn theo dõi và tiếp tục ủng hộ các hoạt động của cô sau khi tốt nghiệp.

Tại Đại học Columbia, Annie theo học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật và Mỹ thuật.

Annie tạm dừng hoạt động để trở lại trường đại học ở Mỹ. Ảnh: Chosun.

Annie vừa debut cùng ALLDAY PROJECT vào ngày 23/6/2025 với hai ca khúc chủ đạo Famous và Wicked. Trong đó, Famous nhanh chóng gây bão trên các bảng xếp hạng phát trực tuyến trong nước chỉ sau vài giờ phát hành. Ca khúc lọt vào Top 100 của Melon ở vị trí số 9 trong vòng 6 giờ.

Ca khúc tiếp theo của nhóm, Wicked ra mắt ở vị trí số 63 trên cùng bảng xếp hạng và đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng xu hướng thời gian thực của Vibe.

Nhóm gồm 5 thành viên (Annie Moon, Youngseo, Jo Woochan, Bailey Sok, Tarzzan). Trong đó, Annie Moon được chú ý nhất bởi cô là một chaebol (tài phiệt) thế hệ thứ tư của tập đoàn Shinsegae.

Nhóm được mô tả là "một sự hợp tác đặc biệt của 5 nghệ sĩ xuất sắc, kết hợp để phá vỡ giới hạn sáng tạo, thách thức chuẩn mực và mang đến điều hoàn toàn mới mẻ". ALLDAY PROJECT được dẫn dắt bởi Teddy, người từng sản xuất các bản hit cho BlackPink, Big Bang, 2NE1 và Jeon Somi.