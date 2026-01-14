Phim có Khả Ngân không kiếm nổi 70 triệu đồng

Bộ phim "Vạn dặm yêu em" đang thoi thóp ở rạp chiếu khi doanh thu ảm đạm. Sau gần một tuần công chiếu, phim thu chưa đến 70 triệu đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ Love in Vietnam (tựa Việt: Vạn dặm yêu em) đang chìm sâu ở rạp Việt. Bộ phim chỉ thu về 67 triệu đồng (tính đến trưa 14/1). Số lượng suất chiếu của bộ phim cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn 63 suất/ngày. Sáng 14/1, phim chỉ bán được 33 vé với số tiền thu về hơn 2 triệu đồng.

Vạn dặm yêu em sẽ rời rạp trong vài ngày tới. Những ngày qua, ê-kíp bộ phim cũng không tiến hành truyền thông, quảng bá dự án.

Tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của Khả Ngân là phim mở màn 2026 có doanh thu thấp nhất ngoài phòng vé. Trong khi đó, Thiên đường máu là dự án đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm nay.

Khả Ngân trong phim Vạn dặm yêu em. Ảnh: NSX.

Vạn dặm yêu em xoay quanh câu chuyện của Manav, thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ, đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Ở mảnh đất xinh đẹp hình chữ S, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những quyết định từ thế hệ đi trước khiến đôi uyên ương buộc phải lìa xa. Manav trở về quê nhà, còn Linh ở lại Việt Nam, mang theo những ký ức về tình đầu tan vỡ. Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa sắp xếp cho họ tái ngộ tại Việt Nam, trong chính đám cưới kéo dài 7 ngày 7 đêm của Manav với cô bạn gái thanh mai trúc mã. Tình cờ gặp lại Linh, những xúc cảm ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân hóa thân Linh, cô nghệ sĩ trẻ xinh đẹp với mối tình đầu không trọn vẹn. Nữ diễn viên có nhiều cảnh tương tác thân mật, ngọt ngào với bạn diễn Ấn Độ.