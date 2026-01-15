70 đạo diễn 'tham chiến', chuyện gì sẽ xảy ra?

Cục diện điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy. 70 đạo diễn trực tiếp “tham chiến” và hàng trăm diễn viên sẽ góp mặt trên màn ảnh rộng năm 2026.

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường trong năm 2025 với nhiều phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng đã kích hoạt một dòng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư tư nhân đổ vào điện ảnh. Khi niềm tin được khôi phục, điện ảnh không còn bị coi là một "canh bạc" mạo hiểm mà trở thành một kênh đầu tư đầy hứa hẹn, thúc đẩy các dự án được bật đèn xanh hàng loạt.

Ngoài ra, năm 2026 cũng là thời điểm các dự án từng bị trì hoãn hoặc ở trạng thái quan sát trong giai đoạn 2024-2025 đồng loạt hoàn thiện để ra mắt. Hơn 70 dự án điện ảnh sẽ lần lượt trình làng trong năm nay. Quá nửa trong danh sách đó hiện đã công bố lịch dự kiến phát hành. Từ những đạo diễn lớn đến các nhà làm phim đầu tay đều tham gia vào cuộc đấu, tạo nên thị trường điện ảnh sôi động chưa từng thấy.

Song trong cục diện đó, thách thức mà các nhà làm phim đối mặt ngày càng trở nên lớn hơn, đặc biệt là với những dự án nhỏ, kinh phí thấp. Không chỉ vậy, việc giải bài toán về diễn viên, huy động nhà đầu tư, khả năng hoàn vốn cũng tạo ra áp lực khủng khiếp đối với bất cứ người cầm trịch nào trong năm nay.

Ai sẽ bị bỏ lại

Đạo diễn Khoa Nguyễn - một trong số 70 nhà làm phim Việt "tham chiến" trong đường đua điện ảnh 2026 - cho biết việc doanh số phim Việt tăng trưởng hai năm qua đã tạo nên được cú hích để các nhà sản xuất và đặc biệt là nhiều nhà đầu tư mạnh dạn hơn khi tham gia/rót tiền vào các dự án điện ảnh mới.

70 phim Việt lần lượt tranh đấu ngoài rạp là kết quả sau hành trình lũy tiến của điện ảnh nội địa những năm qua. Song tỷ lệ nghịch với số lượng chính là thời gian trụ rạp của mỗi dự án. Nếu trước đây, tuổi thọ của một phim điện ảnh ở hệ thống rạp chiếu trung bình khoảng 4 tuần, khả năng thời gian trụ rạp hiện tại sẽ rút ngắn xuống còn 2 tuần, thậm chí ngắn hơn nếu tỷ lệ lấp đầy thấp.

Ngoài ra, việc có hàng loạt phim phát hành, khán giả sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn khi ra rạp. Những điều này tạo áp lực khủng khiếp dành cho các đạo diễn và nhà sản xuất.

Hàng loạt dự án điện ảnh thay nhau trình làng trong năm nay.

Trong bối cảnh đó, các nhà làm phim, sản xuất có dự án vừa và nhỏ, câu chuyện về tìm kiếm đầu tư, nhà phát hành, diễn viên tên tuổi để đồng hành càng là bài toán khó giải.

"Dù thị trường có đang thế nào thì tài nguyên vẫn luôn ưu tiên chảy về các dự án lớn, các nhà sản xuất và đạo diễn đã có nhiều thành tích cao về doanh thu thương mại. Tuy nhiên, khó khăn nhưng cũng không có nghĩa là không thể vượt qua. Bằng chứng là trong 70 phim dự kiến phát hành trong năm 2026 vẫn có nhiều phim đến từ các đạo diễn đầu tay hoặc từ các nhà sản xuất mới. Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường phim Việt", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chung quan điểm, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nhìn nhận ngoài kịch bản, bản thân anh và các đạo diễn khác đều áp lực trong việc tìm kiếm diễn viên trong bối cảnh số lượng dự án bùng nổ song nhân sự có hạn.

Không ít đạo diễn phải chật vật để đi tìm diễn viên phù hợp với bộ phim. Nếu mời diễn viên không tên tuổi, khán giả cần một thời gian để biết đến phim. Trong khi thời gian trụ rạp của dự án ngày càng ngắn, đôi khi người xem còn chưa biết đến diễn viên, phim đã kết thúc hành trình ngoài rạp chiếu.

Khi có tới 70 phim cùng khởi động, các diễn viên hạng A rơi vào tình trạng quá tải lịch trình hoặc yêu cầu mức cát-xê tăng vọt, khiến những dự án có ngân sách hạn chế gần như không có cơ hội tiếp cận những ngôi sao này.

Trong khi đó, đạo diễn Đỗ Quốc Trung - "cha đẻ" của Con kể ba nghe - bộ phim đầu tay, đang phát hành ngoài rạp cho biết ngay từ trước thời điểm quyết định đưa dự án "ra ánh sáng" sau nhiều năm, anh cùng ê-kíp rất áp lực, lo lắng. Anh cùng giám đốc sản xuất Trần Thanh Huy thậm chí còn chuẩn bị trước kịch bản xấu nhất về mức doanh thu.

"Trong vai trò đạo diễn, dùng tiền của người khác để sáng tạo, làm phim, chắc chắn bất kỳ ai cũng ý thức sâu sắc về câu chuyện tài chính. Bản thân tôi cũng phải giải bài toán đó. Tôi không thể lấy cái 'tấm khiên' là câu chuyện của mình nghệ thuật, ý nghĩa để khỏa lấp các yếu tố khác. Nếu phim này không thể hồi vốn cho nhà đầu tư, biết đâu đấy, có người sẽ rơi vào trầm cảm. Có thể chứ, mức đầu tư cho phim này bằng tiền mua một ngôi nhà. Tôi hiểu điều đó nên rất nghiêm túc với việc làm phim. Tôi không mong phim trăm tỷ như anh chị tiền bối, nhưng chỉ cầu mong dự án đạt mức hòa vốn để nhà đầu tư có thể tiếp tục với dự án khác", anh chia sẻ.

Thách thức bủa vây hàng chục đạo diễn

Ngoài những khó khăn kể trên, một thách thức quan trọng khác mà 70 đạo diễn phải đối mặt chính là tiêu chuẩn thưởng thức của khán giả đã bị đẩy lên cao sau những cú hit lớn trong năm 2025. Ngoài việc phải cạnh tranh lẫn nhau, các bộ phim Việt cũng phải cạnh tranh với các phim bom tấn của Hollywood và Hàn Quốc với chất lượng quốc tế.

Do đó, người xem hiện nay không còn chấp nhận những bộ phim Việt có chất lượng sản xuất trung bình, mà họ đòi hỏi sự chỉn chu từ kỹ thuật quay phim hiện đại, diễn xuất chất lượng, đến thiết kế âm thanh tinh vi theo chuẩn toàn cầu. Điều này đặt các đạo diễn vào áp lực kinh phí và năng lực thực thi cực lớn để có thể chạm đến cảm xúc của một thế hệ người xem đang ngày càng trưởng thành và khắt khe.

Huỳnh Lập là một trong số các đạo diễn sẽ "tham chiến" trên đường đua điện ảnh 2026.

Ngoài ra, sự bão hòa của các công thức giải trí cũ như hài, kinh dị, drama, buộc các đạo diễn phải không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo về kịch bản và xây dựng hình ảnh nhân vật nếu không muốn bị khán giả quay lưng.

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT, trong một thị trường điện ảnh khốc liệt, các đạo diễn cần thay đổi tư duy từ làm phim thuần túy sang xây dựng một hệ sinh thái văn hóa xung quanh tác phẩm của mình. Một giải pháp hiệu quả là tận dụng sức mạnh cộng hưởng từ ngành âm nhạc, đặc biệt là xu hướng "V-folktriotism" - kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, để tạo ra những bản nhạc phim (OST) có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Một ca khúc nhạc phim viral có thể trở thành "cánh cửa" kéo khán giả ra rạp hiệu quả hơn mọi hình thức quảng cáo truyền thống.

Sự khó cạnh tranh về diễn viên hạng A cũng tạo cơ hội cho các đạo diễn mở rộng việc tìm kiếm các gương mặt mới trên cả nước.

Johnny Trí Nguyễn tái xuất màn ảnh rộng trong năm nay sau thời gian dài vắng bóng.

Các đạo diễn nên tập trung khai thác sâu vào các thị trường ngách hoặc các thể loại phim đặc thù với sự đầu tư tới nơi tới chốn về mặt chất lượng thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Ngoài ra, việc chủ động tìm kiếm các cơ hội phát hành trên các nền tảng trực tuyến quốc tế cũng là một chiến lược thông minh để giảm bớt rủi ro và kéo dài vòng đời cho tác phẩm bên ngoài hệ thống rạp truyền thống.

"Thị trường điện ảnh 2026 sẽ chứng kiến sự phân cực rõ rệt giữa những bộ phim đạt doanh thu đột phá và dự án bị đào thải ngay từ tuần đầu ra mắt. Điều này sẽ buộc các nhà làm phim phải nghiêm túc hơn với chất lượng sản phẩm và định hướng thể loại phim mà mình muốn thực hiện. Sau cuộc đấu này, những đạo diễn, nhà làm phim trụ lại được sẽ là những người làm chủ được sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất hiện đại, khả năng thấu cảm khán giả và giá trị văn hóa bản địa sâu sắc", chuyên gia nhìn nhận.