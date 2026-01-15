Nhâm Phương Nam thừa nhận 'mất kiểm soát', sẽ rút kinh nghiệm

Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi sau màn đáp trả trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân mất kiểm soát và sẽ rút kinh nghiệm.

Sáng 15/1, dưới một bài đăng trên mạng xã hội Threads, Nhâm Phương Nam đáp trả lại tài khoản mạng với lời lẽ gay gắt. Anh gọi anti-fan là "chúng nó" và viết: "Làm miết tưởng là má anh Nam. Đăng chú thích xong ba mẹ nó bị trừ lương hay gì".

Động thái của Nhâm Phương Nam nhanh chóng nhận phản ứng dữ dội từ dân mạng. Không ít người cho rằng nam ca sĩ hành xử thiếu chuẩn mực.

Sau đó, Nhâm Phương Nam lên tiếng xin lỗi. Anh cho biết bản thân không kiểm soát được cảm xúc, nông nổi và có những phát ngôn sai lệch.

Nhâm Phương Nam thừa nhận bản thân mất kiểm soát, nông nổi. Ảnh: FBNV.

Nhâm Phương Nam đã đọc các bình luận, góp ý từ phía công chúng và hứa sẽ rút kinh nghiệm, chú ý đến cách hành xử về sau. Anh mong nhận được sự tha thứ, thông cảm từ phía khán giả.

Nhâm Phương Nam sinh năm 1994, xuất phát điểm là người mẫu. Anh từng giành giải Hot Face Việt Nam 2017. Sau đó, Nhâm Phương Nam góp mặt trong chương trình hẹn hò như Lựa chọn của trái tim mùa một, Người ấy là ai mùa hai.

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, hình thể săn chắc. Nhâm Phương Nam cao 1,82 m, nặng 70 kg. Anh tốt nghiệp ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Ngoài ra, Nhâm Phương Nam còn có đam mê với ca hát. Nam thường cover các ca khúc nổi tiếng và chia sẻ lên mạng xã hội. Năm 2019, anh ra mắt MV đầu tay Cố nhớ để mà quên.

Những năm gần đây, Nhâm Phương Nam góp mặt trong một số dự án phim. Gần đây, anh tham gia chương trình Anh trai "say hi" mùa hai. Song Nhâm Phương Nam thể hiện mờ nhạt, thiếu dấu ấn rõ nét so với dàn anh trai còn lại.