Giải Cánh diều không nợ tiền thưởng

Tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú khẳng định các nghệ sĩ đoạt giải vẫn được trao đầy đủ cúp, bằng chứng nhận và tiền thưởng ngay tại lễ trao giải.

Lễ tổng kết, trao thưởng giải Cánh diều 2025 diễn ra vào tối 15/1 tại rạp Đại Nam, Hà Nội sau nhiều khó khăn. Theo lệ, lễ trao giải này thường được tổ chức vào cuối tháng 12.

Trước đó, trong thông báo vào cuối tháng 10, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết lễ trao giải Cánh diều đứng trước nguy cơ không có tiền thưởng do vướng mắc về thủ tục, quy định.

Theo đó, các tác phẩm và cá nhân đạt giải Cánh diều 2025 vẫn sẽ được trao cúp và bằng chứng nhận, nhưng có thể không nhận được tiền thưởng kèm theo vì “vướng mắc trong định mức chi chung” của hệ thống các hội văn học nghệ thuật. Cụ thể, cơ quan tài chính chưa cho phép chi ngân sách cho các hạng mục giải thưởng thuộc nhóm Hội chuyên ngành Trung ương, trong đó có giải Cánh diều.

"Hội đã xin phép cấp trên nhằm vận dụng quy chế cũ, tức Luật Thi đua và khen thưởng, để chi trả tiền thưởng như mọi năm", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nêu. Theo đó, số tiền được chi trả tiền thưởng là khoảng 400 triệu đồng cho tất cả hạng mục.

Người đứng đầu Hội Điện ảnh Việt Nam cũng phủ nhận thông tin giải Cánh diều nợ tiền thưởng hoặc chi trả thưởng sau. "Các nghệ sĩ được nhận cúp, nhận bằng và nhận giải thưởng ngay tại lễ trao giải", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết.

Ông khẳng định việc xây dựng định mức mới là cấp thiết và cần có sự quan tâm, phối hợp của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, việc huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, cá nhân ngoài nhà nước là rất cần thiết và đáng khuyến khích, bởi chỉ khi làm tốt công tác xã hội hóa thì hoạt động của các hội mới thuận lợi và bền vững hơn.