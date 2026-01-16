Vì sao nam chính phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử trắng tay

Bom tấn “Mưa đỏ” đang càn quét các lễ trao giải về phim ảnh thời gian qua. Song Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim không có nổi một giải thưởng.

Không nằm ngoài dự đoán, Mưa đỏ tiếp tục được vinh danh tại Cánh diều vàng 2025. Tác phẩm vượt qua 5 cái tên khác để giành cúp Phim điện ảnh xuất sắc.

Tại các lễ trao giải cách đây không lâu như Ngôi sao xanh, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, Mưa đỏ cũng càn quét tất cả hạng mục. Ngoài giải thưởng quan trọng nhất, Đặng Thái Huyền cũng nhận cúp dành cho đạo diễn, cùng với đó là một số giải thưởng phụ khác trao cho dàn diễn viên như Phương Nam, Steven Nguyễn…

Tuy nhiên, Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim có doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt - lại hoàn toàn trắng tay ở tất cả lễ trao giải.

Vì sao?

‘Mưa đỏ’ càn quét, Nhật Hoàng trắng tay

Điện ảnh Việt 2025 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt bom tấn, trong đó có bộ ba phim về đề tài chiến tranh lịch sử, cách mạng và hành động gồm Địa đạo - Mưa đỏ - Tử chiến trên không.

Không những mang giá trị lịch sử, văn hóa, các tác phẩm này còn được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, mức độ đầu tư và thu hút lượng khán giả đông đảo khi phát hành ngoài rạp.

Trong đó, Mưa đỏ là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam với con số hơn 714 tỷ đồng . Đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong khoảng một tháng phát hành, làm nên hiện tượng chưa từng thấy tại thị trường điện ảnh nội địa.

Mưa đỏ càn quét loạt giải thưởng tại các lễ trao giải thời gian qua. Ảnh: Phương Lâm/Việt Hà.

Với những thành công đó, không quá bất ngờ khi Mưa đỏ lần lượt được vinh danh các tại kỳ liên hoan phim, lễ trao giải quan trọng thời gian qua. Đáng kể, tại Cánh diều vàng 2025 diễn ra ở Hà Nội tối 15/1, Mưa đỏ thắng giải Phim điện ảnh xuất sắc. Ngoài ra, NSƯT Đặng Thái Huyền giành giải Đạo diễn xuất sắc và nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Phương Nam với vai Tạ.

Trước đó, Mưa đỏ cũng đại thắng với các giải thưởng: Phim điện ảnh xuất sắc; Đạo diễn xuất sắc. Bên cạnh đó, dàn diễn viên và ê-kíp của bộ phim còn mang về hàng loạt giải thưởng cá nhân có thể kể đến như Nam diễn viên phụ xuất sắc của Phương Nam trong vai Tạ; Sáng tạo xuất sắc cho thiết kế mỹ thuật của Vũ Việt Hưng; Nam diễn viên được yêu thích nhất dành cho Steven Nguyễn với hơn 9,1 triệu lượt bình chọn từ khán giả; Cặp đôi được yêu thích nhất: Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh.

Ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, bom tấn chiến tranh cách mạng cũng thắng lớn với giải thưởng quan trọng nhất. Phương Nam tiếp tục nhận cúp ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Hai giải khác của Mưa đỏ lần lượt trao cho Hoàng Thị Thu Thủy - Âm thanh xuất sắc và Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Vũ Việt Hưng.

Trong khi Mưa đỏ càn quét giải thưởng và không ít diễn viên khác trong dự án được vinh danh, nam chính tác phẩm là Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường, lại chưa có may mắn được vinh danh ở bục cao nhất. Dù xuất hiện ở danh sách đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng, Liên hoan phim Việt Nam, nam chính Mưa đỏ đều lần lượt thất bại trước Tuấn Trần và thua Thanh Sơn tại Ngôi sao xanh 2025. Ngoài ra, ở giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn tại Ngôi sao xanh năm nay, Đỗ Nhật Hoàng lại bị Steven Nguyễn bỏ xa.

Việc Đỗ Nhật Hoàng không được ghi nhận tại các lễ trao giải về điện ảnh năm nay khiến một bộ phận người hâm mộ tiếc nuối. Trên các diễn đàn về phim ảnh, chủ đề nam chính phim Mưa đỏ trắng tay cũng thu hút nhiều tranh luận, bàn tán.

Vì sao Nhật Hoàng chưa được ghi nhận

Trong Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai chính Cường, một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh từ bỏ cơ hội du học ở Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường tiến về thành cổ, chiến đấu cùng những người đồng đội lần đầu quen biết.

Anh và các thành viên của Tiểu đội 1 trải qua những khốc liệt, đau thương lẫn mất mát của thời chiến. Trong 81 ngày đêm, Cường chiến đấu anh dũng, quả cảm cùng các đồng đội bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Anh còn có mối tình đầu đẹp, day dứt với O Hồng (Lê Hạ Anh).

Câu chuyện của Mưa đỏ cũng được kể qua góc nhìn của Cường. Ở một số khoảnh khắc, Đỗ Nhật Hoàng lột tả được tâm lý nhân vật, nhất là phân cảnh đau đớn khi chứng kiến đồng đội ra đi hay khi chia tay người yêu trên bờ sông để trở lại trận chiến. Vẻ ngoài, ánh mắt của Đỗ Nhật Hoàng phần nào khắc họa sống động nhân vật Cường, lấy được cảm xúc từ người xem.

Đỗ Nhật Hoàng hóa thân vào vai Cường trong phim Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Song đặt trong tổng thể bộ phim, vai Cường của Đỗ Nhật Hoàng được xây dựng theo hướng "lý tưởng hóa", thiếu màu sắc so với một số nhân vật khác như Tạ (Phương Nam) hay Quang (Steven Nguyễn). Bởi vậy, dù thời lượng đất diễn khá nhiều, Đỗ Nhật Hoàng không phải là ngôi sao tỏa sáng nhất trong bom tấn Mưa đỏ. Trái lại, sự dí dỏm, chất phác nhưng kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình cho đến giây phút cuối cùng của đội trưởng Tạ lại giúp Phương Nam ghi điểm với khán giả. Trong nhiều tình huống, đội trưởng của Tiểu đội 1 còn góp vui bằng những mảng miếng hài duyên dáng, xoa dịu bầu không khí ngột ngạt của bức tranh thời chiến.

Trở lại với Đỗ Nhật Hoàng, dù chưa được ghi nhận ở các giải thưởng điện ảnh thời gian qua, song tên tuổi của nam diễn viên cũng bước sang trang mới. Anh là nam diễn viên được nhiều nhà sản xuất, nhãn hàng săn đón. Đỗ Nhật Hoàng là khách mời trong một số game show trong đó có 2 ngày 1 đêm hay xuất hiện ở thảm đỏ nhiều sự kiện thời trang, giải trí, liên hoan phim.

Anh cũng thu hút lượng fan đông, nhờ tính cách hiền lành, dễ chịu và chăm chỉ tương tác, giao lưu với khán giả. Vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế khác của Đỗ Nhật Hoàng. Nam diễn viên sở hữu chiều cao 1,8 m, gương mặt nam tính và nụ cười tươi.

Xuất hiện trong hai dự án điện ảnh trong vài năm qua, gồm Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền) và Ngày xưa có một chuyện tình (Trịnh Đình Lê Minh) nhưng Đỗ Nhật Hoàng đã chứng tỏ được thực lực diễn xuất. Anh cũng cho thấy sự tâm huyết với nghề diễn, khả năng biến hóa qua các nhân vật khác nhau. Do vậy, con đường với điện ảnh của Đỗ Nhật Hoàng còn rộng mở, thênh thang phía trước, nếu anh duy trì phong độ và chọn lựa kỹ lưỡng về kịch bản.

Trong một bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, nam chính Mưa đỏ từng tâm sự: "Tôi nhận thức rất rõ mình đang là một hiện tượng, tức là được chú ý vì gắn với Mưa đỏ. Chứ Đỗ Nhật Hoàng thực tế còn chưa có gì trong tay. Khán giả đang đón nhận, yêu thương thế này vì tôi còn là Cường. Điều tôi mong muốn là làm sao để khi khép lại bộ phim, qua khoảng thời gian này, mọi người vẫn nhớ tới cái tên Đỗ Nhật Hoàng, không phải Cường của Mưa đỏ. Đấy mới là điều tôi trăn trở, suy nghĩ mãi".